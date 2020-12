Congreso del Edoméx se burla una vez más de Periodistas

Lo prometieron en público y en privado, pero terminó el plazo y el Congreso del Estado de México volvió a incumplir en aprobar la ley de protección del ejercicio del periodismo, que garantizaría el derecho ciudadano a recibir información.



Por separado todos los partidos representados en la Cámara de Diputados mexiquense prometieron que antes de terminar el año aprobarían la ley de protección, pero no lo hicieron.



Para Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que tiene la mayoría parlamentaria, esta es la segunda vez que miente, pues en 2019 también dijeron que aprobarían la ley y no pasó nada.



El Partido Revolucionario Institucional (PRI), la segunda fuerza cameral, ni siquiera convocó a discutir el tema, pese a presidir la comisión de gobernación y puntos constitucionales, por donde debió entrar el proyecto.



Entre agosto y septiembre representantes del Colectivo de Periodistas del Estado de México se reunieron con todas las bancadas, con sus coordinadores parlamentarios y en sus manos las propuestas surgidas del análisis entre profesionales de todas las regiones de la entidad.



Cada partido presumió respaldar el proyecto emanado del gremio periodístico.



Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron sus propios proyectos enriquecidos con las propuestas de las y los periodistas, pero tampoco empujaron para que se discutieran.



Este viernes concluyó el periodo de sesiones donde los partidos debieron discutir y en su caso aprobar la ley de protección del ejercicio profesional del periodismo, pero nuevamente mintieron.



¿Qué no quieren aprobar?



El Colectivo de Periodistas del Estado de México propuso adiciones a la ley de protección al ejercicio profesional del periodismo para que más allá de proteger la vida e integridad de las personas, el Estado tenga la obligación de proteger esta actividad profesional.



La propuesta incluye un enunciado que es principio constitucional en otras naciones como Francia, Suecia o Colombia y que es el reconocimiento del ejercicio profesional del periodismo como una actividad de interés público que debe ser protegida y tutelada por el Estado.



Proteger al periodismo y no sólo a quiénes lo ejercen, permitiría garantizar que la ciudadanía reciba más y mejor información que le sea útil y con ello protege el libre flujo de hechos de interés periodístico y social, de acuerdo con el documento presentado por periodistas.



El proyecto del Colectivo incluye dotar de derechos a quienes ejercen el periodismo, como condición para que la información llegue a la sociedad.



¿Cuáles son esos derechos?



Derecho al secreto profesional



Derecho de cláusula de conciencia



Derecho de acceso a la información y actividades de interés público



Derecho de réplica



Derecho a la protección y la seguridad