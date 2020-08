Congreso ha trabajado con autonomía, dignidad y protegiendo a grupos vulnerables

En estos dos años de Legislatura, el Congreso del Estado de Sinaloa ha trabajado con autonomía, ha sido solidario con los grupos vulnerables, para quienes ha etiquetado recursos del presupuesto, y ha escuchado a la gente para legislar, dijo la diputada Graciela Domínguez Nava.



En conferencia de prensa, la presidenta de la Junta de Coordinación Política hizo un balance del trabajo que la 63 Legislatura ha realizado, destacando que hoy el Congreso ha recuperado funciones esenciales, como son el control parlamentario y fiscalización.



La glosa, que es parte también del control parlamentario, hoy se realiza, cuando antes se buscaba proteger a los funcionarios del Ejecutivo estatal y no se implementaba en su totalidad como lo mandata la ley, mencionó.



El Congreso ha recuperado estas facultades que antes en los hechos se le negaba por un cálculo político y hoy se ha buscado recuperar esa dignidad y autonomía que le corresponde como uno de los poderes de control parlamentario que debe ejercer, señaló.



Esta 63 Legislatura ha buscado legislar con calidad, escuchando a la gente, algo que no sucedía anteriormente, ha implementado el mecanismo de parlamento abierto, pero sobre todo legislar con autonomía frente al Poder Ejecutivo, reiteró.



Manifestó que los tiempos han cambiado y el Congreso dejó de ser una oficialía más de parte.

A partir de análisis integrales y en aras de avanzar en temas de beneficio de las y los sinaloenses, el Congreso ha generado nuevas leyes, reformas, sin embargo, Gobierno del Estado no cumple con su obligación de publicar los decretos, los cuales no entran en vigencia.



Señaló que entre los ocho decretos que el Ejecutivo estatal no ha publicado, está una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada el 16 de enero del presente año.



Y los otros siete decretos que no han sido publicados en el Periódico Oficial ’El Estado de Sinaloa’ y que fueron aprobados por el Congreso entre el 11 de junio y 30 de julio, están:



Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Reformas al Código Penal, en materia de delitos ambientales;

Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno; Reformas al Código Penal, en Desaparición Forzado Interno; reformas a la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares y reformas a la Ley de la ASE.



Recordó que la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno fue sacada por consenso de todos los grupos parlamentarios y a pesar de ser un tema de derechos humanos, no ha sido publicada.



Expresó que el Congreso del Estado no está en conflicto con el Gobernador y lo único que se busca, es que se respete el trabajo que las y los diputados están haciendo, así como las facultades de este Poder.

En el tema del presupuesto, mencionó la diputada Domínguez Nava, el Congreso ha etiquetado recursos, sin embargo, el Ejecutivo no cumple con la disposición de aplicarlo y lo más lamentable es que se hace con grupos vulnerables.



Explicó que se está a casi cuatro meses de cerrar el año y el recurso etiquetado para el personal del Hospital Pediátrico no haya sido entregado, situación similar está con el Fondo de Atención a Víctimas de la Violencia, a donde tampoco ha fluido el recurso público.



Domínguez Nava consideró que las y los ciudadanos hoy sí se sienten representados cuando ven un Congreso actuante en el marco de un presupuesto para buscar que se etiquete recurso justo para los grupos vulnerables.



Ciudadanos que se sienten representados cuando se hace un trabajo de fiscalización y se busca que se sancione a quienes, de acuerdo a la normatividad, no ejercieron bien los recursos públicos.

En ese sentido, prosiguió, se han generado grandes avances para el Poder Legislativo.