Conjura Javier Saldaña movimientos sindicales de protesta

*Finalmente, egresados exigen a líderes de Ayotzi, aclarar lo sucedido en Iguala



Sin duda, la acción que realizó el rector Javier Saldaña, de entregar a los trabajadores universitarios un bono de 15 días para compensar el impacto del ISR a las prestaciones labores, le va a generar mayor reconocimiento.

Esto parece será así, porque le permitirá conjurar las movilizaciones que ya iniciaban los sindicatos en contra de la aplicación de este impuesto, aprobado por los legisladores federales.

Los trabajadores piden que se anule la aplicación de este descuento a sus salarios, cosa que a estas alturas parece imposible de lograr.

La ruta que les queda es armar una protesta a nivel nacional para que sean escuchados por los diputados de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y así echar abajo este impuesto.

Por eso, la estrategia de los líderes sindicales de ampararse y exigir a la UAGro que ya no les descuenten el ISR, no va a darles resultados, y hasta parece que engañan a sus agremiados, porque no es un asunto de voluntad del rector ni de las áreas administrativas.

No obstante, hay que reconocer la respuesta de Javier Saldaña, de conjurar este movimiento para evitar pase a mayor escala.

Esto demuestra su capacidad de gestión para resolver asuntos que caminan a convertirse en un problema, como son las manifestaciones de sindicalizados en contra de las autoridades federales.

Gracias a la respuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores, el rector logró gestionar 48 millones de pesos que se obtuvieron con el Gobierno del Estado y de los ahorros del Plan de Austeridad Institucional.

En un mensaje virtual, Javier Saldaña ratificó la postura que ha venido mostrando en este asunto, de que será respetuoso de la ley pero que no claudicará para asegurar la estabilidad de los universitarios, decisión que confirma por qué es la máxima autoridad de la casa de estudios.

Este liderazgo le ha ganado que algunos partidos políticos lo tengan en sus encuestas para medir constantemente las simpatías que su perfil político genera fuera de la universidad.

Es cierto que ha dicho una y otra vez que su quehacer está en la UAGro., pero por lo que se ve en el comportamiento de los partidos políticos, eventualmente podría estar encabezando alguna candidatura importante, ya se la de gobernador o alguna diputación federal o local.

PARECE QUE EN AYOTZINAPA ALGUNOS YA ESTÁN ABRIENDO LOS OJOS, y cuestionan a quiénes en aquel fatídico 2014 enviaron a los estudiantes de primer año a Iguala a realizar actividades que les llevaron a un enfrentamiento con policías y después sufrir un ataque por policías y sicarios, que llevó a su desaparición.

Este cuestionamiento no es nuevo, y desde este espacio una y otra vez se pidió que se investigara a quienes decidieron enviar a jóvenes inexpertos a un lugar que por su alto grado de violencia que ejercían Los Guerreros Unidos, parecía que los estaban inmolando por alguna causa desconocida.

Algunos han señalado que la mano de Los Rojos estuvo metida en ese asunto y otros que solo fue una confusión al secuestrar un camión cargado de droga.

Como haya sido, este asunto apesta a corrupción y traición desde la dirigencia de los normalistas del 2014, y es muy pertinente la exigencia de la coordinadora Nacional de Egresados de Ayotzinapa (CNEA) recién creada, la exigencia a los líderes estudiantiles para que aclaren lo que muchos han pedido saber: por qué llevaron a sus compañeros a tomar autobuses a Iguala durante la noche, pese a la violencia que enfrentaba ese municipio.

La pregunta es directa: en contra de Manuel Vázquez y David Flores. A ellos les piden explicar este hecho y que digan quién ordenó ese traslado.

Este mes se cumplen seis años de ese hecho en Iguala, que ha dado mucho de qué hablar y de nuevas acciones por parte del gobierno federal, para intentar aclarar los hechos en torno a la desaparición de los estudiantes.

Rafael Aníbal señala que Manuel Vázquez, es hermano de un sicario de Los Rojos, y David Flores, es funcionario en la SEP con ingreso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La pregunta es la misma: ¿aclarar por qué llevaron a sus compañeros a Iguala el 26 de septiembre de 2014?

Este cuestionamiento surge a días de que se cumplan seis años de los ataques armados y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Señalaron que Manuel Vázquez ’Omar García’ no terminó la carrera y que debió salir el 2010, pero cosa curiosa, para el 2014 seguía siendo estudiante y en calidad de líder.

Acusan que Manuel Vázquez abandonó la normal y se posicionó a nivel nacional e internacional como sobreviviente de los hechos del 26 de septiembre, y actualmente estudia en el Claustro de Son Juana.

A ambos los convocan a un debate público para que expliquen el manejo del movimiento derivado de la desaparición de los 43 ’compañeros’.

A Manuel Vázquez lo acusan de haber ingresado varias veces a la escuela normal de Ayotzinapa, proponer a la base estudiantil la formación de grupos casi paramilitares semejantes a los Guatemaltecos.

Las cosas que en la normal suceden deberían salir a flote, ya basta que a esta institución la sigan utilizando como un trampolín para el manejo de los estudiantes por grupos que se han arraigado en ésta, con prácticas y posturas ideológicas decimonónicas.