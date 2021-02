Conmemora el CT su 55 aniversario de manera virtual

MAS DE DOS MILLONES DE TRABAJADORES DEMANDAN MEJORES SALARIOS, PRESTACIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL DURANTEN EL ANIVERSARIO 55 DEL CONGRESO DEL TRABAJO



El Congreso del Trabajo conmemorará este jueves su 55 aniversario al refrendar los compromisos laborales de cerca de 20 millones de asalariados en el país, los cuales demandan hoy mejores salarios, prestaciones, seguridad social y laboral.



El máximo organismo del movimiento obrero del país que preside el senador, Carlos Aceves del Olmo y que como vicepresidentes se encuentran Reyes Soberanis Moreno, Gerardo Cortes y Óscar Moreno Moreno, llevará a cabo un encuentro virtual donde se espera el posicionamiento de las centrales obreras sobre la difícil situación económica que enfrenta el país.



Ante la emergencia sanitaria que vive nuestro país por la pandemia del Covid-19, el Congreso del Trabajo ratificará los alcances salariales y de derechos laborales que las dirigencias de todas las organizaciones que lo conforman, han alcanzado a lo largo de todo el 2020.



El total de centrales obreras que conforman al Congreso del Trabajo suman 53 a nivel nacional y se destaca de manera importante que en 15 estados del país, el CT tiene representaciones con el fin de atender y encauzar las demandas de los trabajadores asalariados que en promedio suman cerca de 20 millones.



Las organizaciones de trabajadores como la CTM, SNTE, FSTSE, STFRM, COR, CROC, CROM, STPRM, CGT, FAO, CRT, ANDA, FENASIB, COM, COCEM y STPGJDF, entre otros participarán en el encuentro virtual y de unidad a celebrarse este jueves 18 de febrero a las 10 horas, para conmemorar el 55 aniversario de la constitución del CT.



Previo al evento, algunos dirigentes de las confederaciones, federaciones y sindicatos nacionales del movimiento obrero organizado del país, coincidieron en señalar que ante el desafío de superar la pandemia aseguran brindar desde los centros de trabajo, una mayor seguridad personal a todos y cada uno de los trabajadores a fin de salvaguardar su salud…..



INFONAVIT ARRANCA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA CON DIÁLOGOS EN ESTADOS



El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, dialogará con representantes de los sectores obrero, empresarial y de gobierno de las 32 entidades del país para arrancar los trabajos de implementación de la Reforma a la Ley del Instituto aprobada en diciembre del año pasado.



Los diálogos, que se realizarán durante febrero y marzo, tendrán lugar en el marco de las Comisiones Consultivas Regionales (CCRs) del Infonavit, con el objetivo exponer los lineamientos principales de la Reforma, así como los beneficios tangibles que traerá para las y los trabajadores derechohabientes.



El Infonavit cuenta con un plazo de 120 días, que concluyen el próximo 16 de abril, para determinar las reglas de operación de los programas que se implementarán a fin de materializar la Reforma en beneficio de las y los trabajadores de México.



Cabe recordar que, como resultado de la Reforma, las y los derechohabientes contarán con más y mejores opciones para ejercer su derecho a la vivienda adecuada, les permitirá tener acceso a nuevos tipos de financiamientos: compra de terreno para construcción progresiva y autoconstrucción de vivienda en terreno propio. De igual forma, permitirá que los derechohabientes puedan obtener un número ilimitado de créditos subsecuentes, habiendo liquidado el anterior.



La Reforma a la Ley del Infonavit también reconoce y protege el derecho de las y los trabajadores para adquirir su crédito en total libertad, de forma directa y sin intermediarios, para lo cual se combatirán el coyotaje y la publicidad falsa. Además, establece la obligación del Instituto por brindar información suficiente para elegir dónde, cuándo y cómo ejercer su financiamiento con base en sus necesidades reales.



Asimismo, se trata de una reforma de inclusión financiera, que permitirá a las personas que actualmente no se encuentran cotizando, pero que cuentan con ahorros en su Subcuenta de Vivienda, utilizar este recurso para la obtención de un crédito, de acuerdo con las reglas de operación que determine el Consejo de Administración del Infonavit.



La Reforma a la Ley propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020….



POR PRIMERA VEZ, EL ISSSTE ASIGNA DIRECCIÓN DE UNA CMF A ENFERMERA



Por primera vez en su historia, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se nombró como Directora de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) 2 de Guadalajara, Jalisco, a la Lic. en Enfermería y Dra. en Administración, Ana María Camarena Vega, informó el Director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde.



Este logro, dijo el funcionario, se concretó gracias a la convocatoria que anunció el Instituto para que los profesionales de la salud de diversas especialidades tuvieran oportunidad de concursar por la titularidad de Clínicas de Medicina Familiar, cargo que históricamente solo había sido ocupado por médicos.



’Es esencial la participación de todas y todos en el fortalecimiento y la transformación de nuestro Instituto, de esta manera se decidió ampliar la participación del personal de salud de diferentes disciplinas’ para dirigir las unidades médicas de primer nivel de atención, explicó López Elizalde.



Aseguró que el Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, instruyó que este proceso de innovación en la gestión de unidades médicas se realice con transparencia, equidad, honestidad y justicia.



’Me honra compartir que los perfiles que recibimos son de profesionales altamente especializados y con un compromiso ético y humano hacia el derechohabiente’, expresó el Director Normativo de Salud.



La Dra. Ana María Camarena Vega obtuvo el puntaje y evaluación requerida para dirigir la CMF 2 de Guadalajara. Es Licenciada en Enfermería por la Universidad de Guadalajara; cuenta con estudios de Maestría en Gobierno y Administración Pública, así como un Doctorado en Administración.



Lleva 11 años de trayectoria en el Instituto, donde desde 2010 se ha desempeñado como enfermera en las áreas de Oncología y Urgencias del Hospital Regional ’Dr. Valentín Gómez Farías’. Sus estudios se han centrado en Geronto-Geriatría, Administración y Docencia, y Manejo y Atención del Paciente.



Por último, López Elizalde afirmó que la asignación de la primera profesional de la salud que no es médico y dirigirá un establecimiento de primer nivel, rompe paradigmas y promueve la mejora continua y el trabajo multidisciplinario en el ISSSTE…..