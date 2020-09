Conmemora Secretaría de Cultura y Deporte Día Internacional de la Paz

• Asiste como invitado especial José Luis Paredes Pacho, músico, investigador, escritor y promotor cultural mexicano.



Toluca, Estado de México, .- La Organización Mundial de las Naciones Unidas declaró el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz, con el objetivo de fortalecer los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego.



Uniéndose a esta importante causa, no sólo el día 21, sino todos los días del año, la Secretaría de Cultura y Deporte organiza actividades artísticas, culturales y deportivas en las que la prioridad es fomentar una cultura de paz y sana convivencia.



Así, se llevó a cabo el conversatorio ’La cultura comunitaria: una alternativa para la paz’, en el que participaron José Luis Paredes Pacho, músico, investigador, escritor y promotor cultural mexicano, e Ivett Tinoco García, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales.



Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex, sirvieron como foro para plantear las alternativas para reconstruir el tejido social, donde Paredes Pacho dijo que la cultura como estrategia, permite crear tejidos sociales, así como reconstruirlos.



’La palabra cultura se refiere al terreno de lo común, lo propio de la comunidad; de esta manera, la comunidad genera sus propias actividades culturales y no se encuentra separada del arte u otras expresiones artísticas.



’Por otra parte, se deben de realizar pactos que impliquen fomentar la paz y la fraternidad, eliminando posibles conflictos, para desarrollar programas de cultura comunitaria artística’, expresó.



’Sin duda las artes y la cultura son espacios de disputa de debate que tratan de ejercer el pensamiento crítico y que implica generar sensibilidades y perspectivas en relación a eso que gusta o que estamos viviendo, mientras más artes conozcas, más rico eres en esa diversidad de recursos simbólicos para enfrentar tu realidad, el arte y la cultura son impredecibles para nuestra sociedad’, dijo.



La participación del también Director del Museo Universitario del Chopo fue relevante en este conversatorio ya que a través de sus experiencias como responsable de la generación de proyectos culturales para la promoción de la paz, estimuló la intervención de los espectadores que con sus interesantes preguntas y comentarios, enriquecieron esta actividad.



Para finalizar, los panelistas agradecieron a los participantes y coincidieron que la cultura es un motor generador de paz que construye el tejido social y ayuda a realizar acuerdos, compromisos, así como negociaciones entre la sociedad y las comunidades.