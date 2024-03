Conmemora cineteca mexiquense día internacional de la mujer con película ’Danzón’

TOLUCA, Estado de México.- El Día Internacional de la Mujer es un día especial y significativo para la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, por ello a través de la Cineteca Mexiquense invitó a la actriz mexicana, María Rojo, para platicar sobre su película ’Danzón’.



’Agradezco a ustedes y a la vida, muy contenta de este día, lo celebramos sabiendo lo que duele y lo que cuesta a una mujer ser mujer y hacer lo que quiere hacer, entonces otro día feliz que me entrega el cine, que también me ha dado todo en la vida, desde los siete años de edad hasta ahora’, externó la actriz como parte de su bienvenida.



María Rojo es reconocida por su debut como actriz infantil en cine mexicano en diversas obras, ganándose el corazón de las y los mexicanos.



En su trayectoria destaca su interpretación en el papel de Julia, una telefonista, que dedica su vida al trabajo, a su hija y a su amor por el baile, dentro de la película ’Danzón’ que vio la luz en el año 1991.



Este filme, aunque si bien refleja la búsqueda de un amor inolvidable, razón por la cual decide emprender un viaje al puerto de Veracruz, también muestra el amor entre mujeres, su complicidad, sororidad y alianza que forman en esta aventura, así como el descubrimiento más importante en su vida, el de ella misma.



La historia muestra la belleza del danzón, desde una visión de las mujeres, ya que es el nacimiento de una nueva feminidad dentro del cine mexicano, donde el sexo femenino tiene el control, mientras muestran la belleza del puerto y su gente.



’Veracruz ha sido siempre un referente de felicidad en mi vida, digo que Veracruz como dice el poeta ’es un estado de ánimo’, sentarse en la Parroquia y ver el mar, hace que uno ya no se quiera ir; las mujeres son muy bellas y tiene una gran parte de mi corazón’, añadió la actriz.



También agradeció al público por reconocer su esfuerzo, trabajo y trayectoria en el cine, ya que ella disfruta de cada uno de sus proyectos y se entrega a cada uno de sus papeles, razón por la cual se le llena el corazón al escuchar que sus películas han marcado vidas.



Es así como, conmemorar este Día Internacional de la Mujer, responde a la necesidad de reflexionar sobre los desafíos que han enfrentado y enfrentan las mujeres en las sociedades.