Conmemora Xóchitl Flores el 183 aniversario de la formación del municipio de Chimalhuacán

’Hace 183 años se consolidó formalmente la voluntad de nuestro pueblo. Se formalizó nuestra identidad política y legal como municipio, herencia que se remonta a tiempos prehispánicos, cuando nuestros ancestros habitaron esta tierra, conocida como ‘lugar de los escudos y rodelas’’, expresó la presidenta Xóchitl Flores Jiménez al encabezar la ceremonia por el 183 aniversario de la erección de Chimalhuacán.



Somos herederos de la cultura, del trabajo duro y de la tenacidad de quienes forjaron este valle. Somos la suma de las luchas de generaciones que enfrentaron la adversidad, transformando pantanos en hogares y sueños en realidades. Somos la historia de la gente que nunca se rinde, agregó la alcaldesa ante autoridades federales, estatales y municipales.



Asimismo, aseguró que los avances en Chimalhuacán son visibles y palpables, pues se está transformando el rostro de las comunidades llevando obras y servicios donde antes solo había carencias. ’Por eso somos el Gobierno de Transformación’, expresó, al tiempo que exaltó las obras realizadas en esta etapa de la vida pública en el municipio, como:



–Pavimentación de calles y avenidas.

–Construcción del Centro de Control, Comando Comunicación y Cómputo (C4) para reforzar la seguridad, la prevención y la reacción inmediata.



–Construcción de una Policlínica con servicios médicos gratuitos y de calidad.





–Obras en escuelas públicas, como arcotechos, aulas, módulos sanitarios y bardas perimetrales, pues la educación es la base de la Transformación.



No obstante, Chimalhuacán no es solo obras y concreto, es un corazón vibrante y una rica herencia cultural, por ello la presidenta también inauguró la exposición fotográfica ’Chimalhuacán, pueblo lacustre’ en las inmediaciones del Complejo Cultural y Recreativo Acolmiztli Nezahualcóyotl.



Nuestra cultura e identidad son el alma de este municipio, y por ello hemos impulsado eventos que nos enorgullecen y unen, como la Feria Metropolitana (FEMECHI), la Feria del Olivo y la Aceituna, el Carnaval y la Guelaguetza. Hoy refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando con firmeza, con honestidad y con el corazón puesto en nuestra gente para que Chimalhuacán siga siendo un ejemplo de lucha, tradición y progreso, culminó la presidenta municipal.





En representación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el director general de Servicios Educativos del SEIEM, Magdaleno Reyes Ángeles, celebró el trabajo, compromiso y resultados que ha tenido el municipio dirigido por la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez. Es un honor y un privilegio estar en esta tierra de gran lucha, trabajo incansable, identidad y cultura viva, con un pueblo trabajador y con profundo amor a su tierra, expresó.





También, el cronista municipal, Israel Higinio Calderón, realizó una reseña histórica en la que relató las distintas etapas en el territorio, como la época prehispánica y de esplendor en el Lago de Texcoco, la época colonial, las luchas independentistas, el movimiento revolucionario, la desecación del Lago, el fraccionamiento de tierras comunales, la fundación de municipios vecinos, las primeras colonias y barrios en la zona baja, y la inminente transformación de nuestro municipio que comenzó en 2022.





A la conmemoración del 183 aniversario de la erección de Chimalhuacán como municipio asistieron grandes personalidades como el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez; el presidente de Chicoloapan, Francisco Javier Mendoza Vázquez; los diputados federales José Luis Montalvo, Leyde Avilés Domínguez y Juan Hugo de la Rosa; el subdirector de gobierno de la Zona Oriente, José Cipriano Gutiérrez Vázquez; la directora general de gobierno región Texcoco, Elizabeth Terrazas Ramírez; miembros del H. Cabildo, entre otras.