Conmemoran Elena Poniatowska y la UAGro movimiento estudiantil del 68

A 52 años de la matanza de Tlatelolco, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero y la escritora Elena Poniatowska conmemoraron los acontecimientos de la noche del 2 de octubre del 68 con una conferencia magistral virtual.



En una transmisión a través de la cuenta del IIEPA por Facebook Live, la autora del libro ’La noche de Tlatelolco’, recordó que aquella noche recibió una llamada telefónica donde le informaron de lo que estaba sucediendo. Aclaró que en el momento no pudo estar presente y que asistió después a la Plaza de las 3 Culturas a percatarse de lo acontecido, donde se encontró con un paisaje de posguerra.



Poniatowska dijo que entrevistó a los estudiantes y líderes del movimiento que fueron encarcelados para registrar sus testimonios de los hechos acontecidos.



Señaló que nadie quería publicar los escritos que recabó. Hasta que una ex directora de la Editorial Era le dio luz verde.



Agregó que después de la publicación del libro, se recibió una carta de amenazas de ataque a la editorial.



Elena Poniatowska lamentó que esta masacre se viera acallada y opacada por los Juegos Olímpicos, que en ese entonces México fue el primer país de América Latina en ser sede.



’Sentías que la gente estaba muy tranquilamente sentada en sus televisores y tribunas de las canchas, hasta que esta ola pequeña se fue levantando y se hizo más grande. Los fenómenos sociales son así, de repente estallan’, describió.



’Matar a un joven es matar la esperanza, matar a alguien que no tuvo la oportunidad de vivir es una doble o triple tragedia. Con qué derecho se les roba de su vida productiva y amorosa’, resaltó.



En el tema de las feministas, dijo no estar de acuerdo con la destrucción y le parece un acto inútil destrozar monumentos, pero que se debe atender los problemas de las mujeres ’por más que indigne su indignación’.



Poniatowska reconoció la preocupación que ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los indígenas por ser ’un grupo minoritario olvidado’.



Al final de la conferencia, el rector de la universidad, Javier Saldaña Almazán destacó el título de Honoris Causa que la UAGro le otorgó a la escritora. Además le envió saludos de parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, con quien había tenido una reunión antes.



’Estamos enamorados de su pensamiento e ideología’, le dijo.