Conmemoran mineros de Taxco 13 años de huelga

TAXCO, Gro., 30 de julio de 2020.- Integrantes de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderurgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM) de Taxco, conmemoraron 13 años de huelga por conflicto laboral con empresarios de Grupo México.



Consideraron que en dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha dejado ver que en la Cuarta Transformación ’hay células de gobiernos anteriores que protegen a empresarios de Grupo México’.



El secretario general de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica afirmó en conferencia de prensa que el gobierno federal no ha dado respuesta favorable a su huelga, a pesar de que el Presidente se comprometió a resolver el conflicto.



Hernández Mojica acusó a la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján de ’haberle quedado grande el cargo, porque no ha invertido en favor de los mineros sino que se han manifestado del lado del patrón y, no ha seguido las promesas del presidente Obrador’.



Llamó a López Obrador a vigilar su gabinete y a Alcalde Luján para que recapacite en favor de los mineros o advirtió que la harán recapacitar a través de manifestaciones.



Debido a la pandemia del Covid 19, los mineros y las organizaciones sociales no realizaron la marcha que en los últimos 12 años habían hecho por las calles de Taxco y ofrecieron una conferencia de prensa.

Fuente: Quadratín





En estos 13 años de huelga, los mineros demandan el rescate de 63 trabajadores mineros que quedaron atrapados en la mina San Juan de las Salinas, en Coahuila y, que Grupo México cumpla con las garantías de seguridad social para los 137 trabajadores de Taxco.



Roberto Hernández dijo que en 13 años de huelga comenzaron 386 trabajadores mineros en demanda de seguridad social y autonomía sindical y actualmente dijo, existen 137 trabajadores, 12 han fallecido y demás han aceptado la liquidación.