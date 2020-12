Conmemoran XIX aniversario de la creación del municipio de Marquelia

www.guerrerohabla.com



Marqueli, Gro. noviembre 30, 2020.-En este acto, el alcalde reconoció la destacada participación de cada uno de los integrantes del comité gestor, quienes lograron esta importante hazaña, como es el caso de Jesús Rico Santana, Factor Ramírez Tornez, Luciano Santiago Alvarado, César Arturo Valverde García, Donaciano Mayo González, Arturo González Gatica, Ángel García Silva, Eduardo Santana Justo, Roger Armando Pech Pech, Gildardo Ramírez Ávila, Alejandro Morales Carmona, Laurentino Justo Nolasco, Guillermo García Mayo, Tomás Rodríguez Martínez, Guillermo Mayo Hernández y Faustino Martínez Rodríguez.



Además, Joel Chávez Heredia, Cándido Rendón Bautista, Demetrio Rendón Flores, Oscar Bustos Pimentel, Obdulio Santiago Nava, Ángel Rendón Ramírez, Félix Pastrana Noyola, Flaviano Herrera Nolasco, Daniel González Santiago, Constancio González Santiago, Leónides Nazario Rojas, José Gatica Escobar, Francisco Zamora Gallegos, Francisco Cayetano González, María de los Ángeles Velázquez, Fermín Zúñiga Ramos, Blandino Arzola Guzmán, Nabor García Rodríguez, Pedro Moyado Valadez y René Cuevas Bailón.



Así como los extintos: René González Justo, Juvencio Marín Silva, Bernardino Díaz Ortega, Marcelino Dámaso Venancio, Casiano Flores Flores, Brigido Zúñiga Ramos, Gilberto Justo Crispín, Tomás Clemente Santana, Román Mayo Vital, Abad Pérez Navarrete y María de Jesús Ávila de García.



Reseña Histórica



La profesora Evelia Cisneros Mora fue la encargada de leer una breve reseña histórica de la creación del municipio de Marquelia.



_Este 29 de noviembre de 2020 celebramos el XIX aniversario de la creación del municipio de Marquelia; entre las razones por las que nos separamos del municipio de Azoyú, fueron la falta de obra pública para el desarrollo de nuestro pueblo, por su ubicación geográfica, por su desarrollo comercial y turístico, Marquelia requería de una atención especial, y estaba la limitación en la participación política de que nadie podía ser presidente municipal de Azoyú si no era originario y nacido en la cabecera municipal.



Hablar del movimiento social que gestó la creación de este municipio, primero, reconocer la capacidad de organización que tuvo Marquelia y las comunidades: Barra de Tecoanapa, La Ceniza o Loma de Romero, Vista Hermosa, El Zapotito, La Guadalupe, Talapilla, El Rincón, San José del Capulín, El Polvorín, Cuatro Mangos, Tenango, Agua Zarca, Macahuite, Carrizalillo, Lomas del Vidal, Toxnene, Rayito de Luna, Crucero de los Callejones, El Aguacate, Capulín Chocolate, Quetzalapa, Barrio Nuevo, San Isidro El Puente, Huehuetán, Tepantitlán, Cruz Verde y Zoyatlán, porque no fue fácil conciliar con los intereses de los grupos políticos que se disputaban el poder en ese entonces.



Por eso, es importante destacar dos etapas de este movimiento: la inicial, en donde se dieron los primeros trámites de gestión, se dice que el gobernador Caballero Aburto, realizó un viaje al Rancho El Palmar, mejor conocido como ’La Finca’, y ahí fue abordado por una comisión de marquelinos encabezados por los señores David Bautista Priego, Delfino Ramos, Abada Pérez Navarrete, quienes plantearon de manera verbal la posibilidad de la creación del municipio de Marquelia, sin obtener alguna respuesta favorable.



Posteriormente, el día 2 de octubre de 1989, se realizaron elecciones municipales donde participó el señor Gilberto Justo Crispín, como candidato del PRD a la presidencia de Azoyú y al no ser reconocido su triunfo, Marquelia rompe relaciones con la cabecera municipal, y el día 8 de enero de 1990 se elaboró la primera solicitud de gestión al Congreso del Estado para la creación del municipio de Marquelia, con más de 24 comunidades firmantes.



Se solicitó la intervención del gobernador del estado, Francisco Ruiz Massieu en 1992, siendo autoridades locales don José Gatica Escobar, Daniel González Santiago, Eufemio Pimentel Cruz y como presidente del comisariado ejidal el señor Laurentino Justo Nolasco. Esta etapa termina con la gestión hecha ante el gobernador Rubén Figueroa Alcocer y Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, César Flores Maldonado.



La otra parte de nuestra gestión inicia el 21 de octubre de 1994, siendo comisario municipal el señor Celso Mayo González; presidente del comisariado ejidal el señor Obdulio Santiago Nava; presidente del consejo de vigilancia el señor Joel Herrera López; y síndico procurador de Azoyú, René González Justo, con el nombramiento del comité gestor, que se creó de manera plural entre los partidos del PRD, PRI y grupo independiente, integrando cinco elementos cada uno, y fueron los ciudadanos: Jesús Rico Santana, Arturo González Gatica, Eduardo Santana Justo, Apolinar Gatica García, Factor Ramírez Tornez, Rafael Francisco Villavicencio Ibarra, Juvencio Marín Silva, Bernardino Díaz Ortega, Luis García Arredondo, César Arturo Valverde García, Luciano Santiago Alvarado, Ángel García Silva, Roger Armando Pech Pech.



Posteriormente, como comité gestor ampliado, se integran los compañeros Brigido Zúñiga Ramos, Donaciano Mayo González, Jesús Mayo Álvarez, Francisco Zamora Gallegos, Oscar Bustos Pimentel, Cándido Rendón Bautista, Hermes Nolasco Ortega, Arturo Montes Castellanos, Roberto Martínez Rendón, Amadeo Rojas Domínguez, Edelmiro Bustos Soto, Vicente Hernández Madrid, Salomón Hernández Guerrero, Alejandro Morales Carmona, German Tornez García, Demetrio Rendón Flores, Mario Crispín Franco, Victos López Morán, Abel del Carmen Emiliano, Juan Justo Bustos, Blandino Arzola Pérez, entre otros.



En el transcurso de la gestión encontramos funcionarios que nos tendieron la mano y nos ayudaron a cumplir con los términos legales que marca la ley, ellos fueron: Florencio Salazar Adame, quien contrató al erudito en creaciones de municipios a nivel nacional, al Dr. Raúl Olmedo Carranza; René Juárez Cisneros, gobernador del estado, quien envió la iniciativa de ley al Congreso del Estado; Marcelino Miranda Añorve, ex secretario general de gobierno, quien nos diera todas las facilidades para concluir con dicha gestión, además fue el comisionado por el gobierno del estado para instalar de manera oficial el Ayuntamiento Instituyente que presidió René González Justo; y un gran amigo y paisano, quien estuvo al pendiente de la gestión para la creación de nuestro municipio, Juan José Castro Justo.



Marquelia se creó a partir del decreto 413, aprobado por el pleno de la quincuagésima sexta legislatura del H. Congreso del Estado, siendo diputado presidente Alberto Mojica Mojica; diputado secretario, Roberto Álvarez Heredia; diputado secretario, Moisés Villanueva de la Luz; segregándose del municipio de Azoyú y Cuajinicuilapa con las siguientes comunidades: Marquelia, Zoyatlán, Cruz Verde, Tepantitlán, Capulín Chocolate, La Bocana, La Guadalupe, Barra de Tecoanapa, El Polvorín y La Ceniza.



Después, el Decreto 370, donde se reforma el Artículo Tercero del Decreto 413, que dice, que con fecha 29 de noviembre del año 2001 se crea el municipio número 77 de Marquelia, Gro.



El Decreto 499, a través del Congreso del Estado designa al H. Ayuntamiento Instituyente de nuestro municipio, quedando de la siguiente manera: Presidente, René González Justo; Síndico Procurador, Donaciano Mayo González; y regidores Alejandro Morales Carmona, José Rafael Hernández Ramírez, María de los Ángeles Velázquez Galindo, Abad Vega Barragán, Vicente López Villanueva y Elizabeth Justo Ramírez.



Hoy, el Ayuntamiento reconoce el esfuerzo y el sacrificio que tuvieron todos los que hicieron posible la creación del municipio de Marquelia, fue una lucha ardua, tenaz, desgastante, llena de sacrificios. Reconocer también el esfuerzo de colaboración con el comité gestos a los señores Tomás Rodríguez Martínez, Joel Chávez Heredia, Guillermo Mayo Hernández, René Cuevas Bailón, Justino Martínez, Guillermo García Mayo, los hermanos González Santiago, Francisco Ramírez Franco, Cirilo Bustos Santana, por mencionar algunos.



Marquelia es un joven municipio de apenas 19 años y lleva seis administraciones, 2002-2005 René González Justo; 2005-2008 Jaime Carmona Huerta; 2009-2012 Jesús Rico Santana; 2012-2015 Javier Adame Montalván; 2015-2018 Arturo González Gatica; y 2018-2021 Javier Adame Montalván.



Gracias a todos los que pusieron su granito de arena para hacer de Marquelia un nuevo municipio y nos queda el ejemplo de que la unidad hace la fuerza, que el pueblo siempre debe de estar unido, busquemos el mejoramiento y la superación, haciendo de nuestro municipio, una tierra de oportunidades, de equidad, de transparencia y de justicia, para hacer de Marquelia un municipio modelo.-



Mensaje del alcalde



Por su parte, Javier Adame Montalván expresó:



_El lugar donde uno nace no se elige, sin embargo, para los que habitamos por elección, como es mi caso, se convierte en el hogar de los hijos y se fortalece la pertenencia, sabiendo que mujeres y hombres valientes fueron los pioneros que labraron esta bendita tierra.



Celebro con alegría el ver un nuevo horizonte, de contemplar sus mares, ríos y palmeras; celebro con alegría el poder mirar y abrazar sus corazones a esas mujeres y hombres que lograron el objetivo, y a los que no están físicamente con nosotros, la historia de Marquelia los recuerda con cariño en sus oraciones.



Hoy es un día para celebrar, hoy es un día para honrar a esas mujeres y hombres que lucharon incansablemente para que Marquelia fuera independiente



Hoy se cumplen 19 años de que nuestro Marquelia se convirtió en un municipio más de nuestro estado de Guerrero, en el caminar de estos años Marquelia se ha convertido en el lugar de moda para nuestros turistas, gracias a la gestión que realizamos, hoy nuestro municipio cuenta con una infraestructura en todos los sectores económicos y sociales; porque la salud es primordial hace algunos años iniciamos la gestión de un Centro de Salud con Servicios Ampliados que tanta falta le hacía a Marquelia; en educación gestionamos la Universidad Tecnológica del Mar (UTMar) que se encuentra en Barra de Tecoanapa, que sin duda ha sido muy importante para nuestro desarrollo, hoy Marquelia se menciona en todo el estado de Guerrero, una universidad muy noble que ha producido un centenar de profesionales de todas las regiones del estado.



Comunidades como Zoyatlán, La Guadalupe, Marquelia, cuentan con unidades deportivas para el sano esparcimiento, El Polvorín cuenta con la mayoría de sus calles principales pavimentadas, hoy en día poseen servicio de agua potable suficiente, La Loma del Romero, Tepantitlán, Cruz Verde, Capulín Chocolate, La Finca, colonia 18 de octubre, Nuevo Marquelia, Colonia Bella Vista, El Zapote, La Bocana y Las Peñitas todas cuentan con calles pavimentadas y alguna obra social para sus escuelas, parques, comisarías y comedores comunitarios, a grandes rasgos hoy se ve reflejado el desarrollo, sabemos bien que aún nos falta mucho por crecer, pero Marquelia es diferente al de hace 19 años.



Gracias a la lucha de mujeres y hombres valiente que sin importar la distancia, el tiempo y el hambre lucharon para que Marquelia se convirtiera en municipio, gracias a todos los integrantes del comité gestor que hoy nos acompañan, de igual manera a quienes ya no se encuentra físicamente con nosotros, pero que desde el cielo se enorgullecen de haber aportado su lucha, vaya hasta el cielo nuestro reconocimiento.-



Cabe mencionar que este acto se hizo con las medidas sanitarias correspondientes, emitidas por la Secretaría de Salud; además se guardó un minuto de silencio por las personas que han fallecido a consecuencia de Covid-19.

