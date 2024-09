Conmemoran el 149 aniversario de la fundación de Texcoco

Al cumplirse 149 años de vida institucional de Texcoco, el gobierno municipal destacó la importancia de este municipio como generador de cambios históricos, desde los orígenes de la civilización, hasta nuestros días en que se le reconoce como la cuna de la cuarta transformación.



Al encabezar la ceremonia del CXLIX aniversario de Texcoco, la presidenta municipal Elizabeth Terrazas Ramírez, acompañada por el maestro y Director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México Rodrigo Macias, en representación de la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, el cuerpo de gobierno, el Secretario del Ayuntamiento Juan Manuel Conde Torres.



Así como ciudadanos y ciudadanas texcocanos que acudieron a celebrar este importante acontecimiento.



’Si bien, hoy celebramos con mucho orgullo el Aniversario 149 de Texcoco, no quiere decir que la historia de nuestro municipio esté limitada a esos años. Todas y todos los que estamos aquí, texcocanos orgullosos, sabemos perfectamente que Texcoco es un lugar vinculado a la historia del país desde hace siglos’, dijo con orgullo Terrazas Ramírez.



Agregó que: ’Nuestro municipio sigue aportando capítulos a la historia con acontecimientos relevantes. Propios y extraños reconocen que Texcoco es la cuna de la transformación; desde tiempos prehispánicos se ha caracterizado por ser un pueblo que lucha, nuestros antepasados se caracterizaron por su apego a la cultura, a las artes, al respeto al prójimo, al cuidado de la naturaleza y todo esto lo llevamos en la sangre, es por eso que los ciudadanos texcocanos nos caracterizamos por formar un pueblo que ama sus orígenes y que estamos orgullosos de nuestra historia e identidad’.



La presidenta de Texcoco destacó importantes acciones realizadas en los últimos meses, entre ellas las obras de embellecimiento del Centro Histórico, que realzan la belleza y tradición de ese municipio.



’Mi ilusión, mi aspiración y mi concentración en mi trayectoria como servidora pública siempre ha sido trabajar y aportar para mejorar la calidad de vida de las y los texcocanos y, desde el 1° de enero que asumí la responsabilidad de ser Presidenta Municipal me he dedicado a trabajar en cuerpo y alma sin parar para lograr estas metas’. Afirmó.



Este trabajo y persistencia la llevó a conseguir importantes acciones para Texcoco y los texcocanos, entre ellas la donación del llamado predio Coppel ubicado en Allende y Juárez, ’lo que me permite dejar las bases de lo SE CONMEMORA EN TEXCOCO EL CXLIX ANIVERSARIO DE VIDA INSTITUCIONAL que será el museo de sitio de Texcoco’ dijo con satisfacción.



Las gestiones ante el gobierno del Estado de México rindieron frutos al lograr obtener 42 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas en Texcoco, lo que permitirá iniciar en breve los trabajos.



Como este logro, Terrazas Ramírez hizo referencia al Festival Vientos de la Montaña que habrá de realizarse en el mes de octubre, dedicado a los músicos de la montaña que han dado nombre a este importante evento.



Ante ello Elizabeth Terrazas dijo: ’Mi compromiso ha sido darles continuidad a los proyectos que ya se habían iniciado, concluirlos y llevarlos a buen término, pero sobre todo me he esmerado en culminar con una administración digna y a nivel de cada uno de los ciudadanos texcocanos, por ello me he concentrado en la realización de nuevos proyectos, obras y acciones que hoy son una realidad’.



La alcaldesa agradeció el apoyo y acompañamiento del cuerpo de gobierno, de los integrantes de la administración municipal, del diputado local Nazario Gutiérrez Martínez: ’mi agradecimiento a quienes me antecedieron, la maestra Delfina Gómez Álvarez, el hoy Senador de la República por el Estado de México Higinio Martínez Miranda, a Sandra Luz falcón Venegas, a todos ellos mi cariño, respeto y administración porque han contribuido a hacer de Texcoco una ciudad en donde se vive bien’.



’Hoy en el 149 Aniversario de la Erección de nuestro Texcoco es motivo para que todos estemos felices, contentos, alegres, y valoremos nuestra gran historia’, dijo la presidenta de Texcoco.



En el marco de la ceremonia de aniversario, las autoridades de Texcoco realizaron la entrega de reconocimientos a los logros de pequeños baluartes de la charrería que han representado exitosamente a Texcoco.