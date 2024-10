Conmemoran el 182 aniversario de la erección del municipio de Chimalhuacán

’Hoy es tiempo de mujeres y que mejor que celebrar un año más de la fundación de Chimalhuacán con un nuevo gobierno que fortalece la democracia, libertad, dignidad, derechos, justicia y la felicidad de todas y todos los mexicanos’, afirmó la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, al presidir la ceremonia conmemorativa del 182 Aniversario de la Erección del municipio de Chimalhuacán.



Y subrayó: ’Festejamos 182 años de la lucha constante e inquebrantable por transformar y construir un futuro más igualitario, equitativo y próspero para todas las familias chimalhuaquenses’. Hoy, sostuvo, nuestro gobierno de izquierda está del lado del corazón del pueblo y aspiramos a darle resultados a nuestros gobernados, a brindarles no sólo esperanza, sino la certeza de que su voz sea escuchada y atendida.



En la ceremonia, realizada en el Teatro Auditorio ’Acolmiztli Nezahualcóyotl’, la Presidenta Flores Jiménez, externó un sentido reconocimiento a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Primera Jefa del Estado Mexicano, que en su Toma de Protesta dijo: ’No llego sola, llego con todas nosotras, mujeres valientes y trabajadoras para dar continuidad al Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestra nación.



Y también reconoció a la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora Constitucional del Estado de México, una mujer mexiquense con el corazón muy grande, que también hace unos días brindó un excelente y contundente Primer Informe de Gobierno, y siempre ha apoyado a Chimalhuacán.



Acompañada por miembros del Cuerpo Edilicio y ante servidores públicos e invitados especiales, la Presidenta Municipal expresó: ’Nos sentimos orgullosos del Lic. Andrés Manuel López Obrador, es un honor haber sido parte de la historia del mejor Presidente que ha dado México. El país se está cambiando por el bien de todos, y ese es el mejor legado que nos pudo dejar, pero no sólo eso.



También, sentó las bases para que por primera vez en la historia de México y después de 200 años, una mujer conduzca los destinos de nuestro país’.



Hoy celebramos, enfatizó, con mucho gusto y orgullo que la construcción de nuestro nuevo C4 será, sin lugar a duda, el pilar de la seguridad en Chimalhuacán.



Hoy los chimalhuaquenses pueden disfrutar de un entorno más seguro y funcional, lo que sin duda contribuye a su calidad de vida, remarcó.



La Presidenta Flores Jiménez agregó que los programas sociales también han sido parte de su agenda de transformación: ’Nos hemos enfocado en apoyar a los grupos más vulnerables y gracias al Programa Alimentación con Igualdad, más de 12 mil familias se ven beneficiadas en su economía. También hemos sumado los esfuerzos necesarios para dar continuidad al Programa Transformando la Educación con Igualdad, con el objetivo de beneficiar a todos los alumnos del nivel de educación básica de nuestro municipio.



Invitó a las y los presentes a renovar su compromiso, siendo buenos vecinos, mejores servidores públicos y excelentes madres y padres de familia; a seguir adelante, pero con la firme convicción de ser fieles protectores de nuestra cultura, tradiciones y valores.



En representación de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la Maestra Elvira Marín Sánchez, Subdirectora Regional de Educación Básica, destacó la importancia histórica de Chimalhuacán al celebrar el 182 aniversario de su erección. Señaló que es un municipio "resiliente de gente trabajadora, cuya historia habla del desarrollo y crecimiento, de corazón de amor a la patria y al trabajo."



Marín Sánchez resaltó el arte y la cultura de la comunidad, afirmando que Chimalhuacán es un lugar donde "la piedra cambia de forma, cobra vida y se convierte en pasión, al igual que los bordados, que reflejan la emoción y dedicación de su gente’. Y subrayó el esfuerzo continuo de los habitantes por crecer y luchar por un mejor futuro.



En la ceremonia, el Cronista Municipal, Israel Higinio Calderón Ramírez, expuso una reseña histórica centrada en la importancia de Chimalhuacán como uno de los primeros asentamientos de la Cuenca de México y su desarrollo como parte del ex Lago de Texcoco.



En la ceremonia del 182 Aniversario de la Erección del municipio de Chimalhuacán, en la que se rindieron honores al lábaro patrio con la participación de la Banda de Guerra y Escolta de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, estuvieron presentes la Senadora Sandra Luz Falcón Venegas; el Jefe de Departamento de Educación Secundaria General en el Valle de México, Adrián Figueroa Arrieta; los presidentes municipales electos de Nicolas Romero, La Paz, Chicoloapan y Juchitepec, así como diputados federales y locales y servidores públicos de los gobiernos del Estado de México y de Chimalhuacán.