Conoce cuánto te cuesta hacer un depósito a través de los corresponsales bancarios

El acceso y uso de productos y servicios financieros facilitan la vida diaria y ayudan a las familias a planificar mejor sus metas o atender emergencias y gastos inesperados, sobre todo en consideración a las condiciones sanitarias prevalecientes en materia del cuidado a la salud.



Uno de los posibles canales para realizar un variado número de operaciones financieras son los corresponsales bancarios, los cuales son cadenas comerciales y establecimientos independientes muy populares que han celebrado un contrato de prestación de servicios con uno o varios bancos para poder prestar a su nombre y por cuenta de ellos el servicio de depósito en efectivo, retiros de dinero, pago de créditos, transferir recursos desde sus cuentas bancarias, e incluso la posibilidad de abrir una cuenta de depósito simplificada, entre otros, sin la necesidad de tener que desplazarse hasta una sucursal bancaria.



El número de corresponsales es de poco más de 48 mil 400, lo que implica una disponibilidad de 4 corresponsales por cada sucursal bancaria que actualmente se encuentra en operación; por ello el porcentaje de población adulta a nivel nacional que vive a menos de 4 kilómetros de un corresponsal es de 87%. Desde luego en las metrópolis o ciudades intermedias, la presencia de un corresponsal se ubica cerca de donde vive un usuario.



El auge de esta figura entre las y los usuarios se explica porque los corresponsales cuentan con un mayor número de puntos de acceso a los servicios bancarios en establecimientos que rutinariamente visitan, representan menores costos de desplazamiento, facilitan el uso de medios electrónicos y fomentan la competencia.



De acuerdo a información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las operaciones que con mayor frecuencia realizan las y los usuarios cuando acuden a un corresponsal bancario es en primer lugar, realizar un depósito de efectivo con el 84% y, en segundo lugar, el pago de créditos con un 11%.



En el siguiente cuadro se presenta la comisión que puede cobrarse al realizar una operación de depósito de dinero en algún establecimiento o tienda comercial que actúa como corresponsal del banco al que corresponda la cuenta de depósito, y que puede ir de cero hasta los 15 pesos. De igual modo, se puede observar que algunos bancos operan con más de uno y hasta 15 corresponsales.



Conoce cuánto te cuesta hacer un depósito a través de los Corresponsales Bancarios

(Pesos por operación)

Cadenas comerciales y establecimientos independientes Banamex Banco Azteca Banco del Bajío Bancomer Bancoppel Banorte HSBC Inbursa Santander Scotiabank

7 Eleven 7.76 --- --- 8.62 --- 8.62 --- --- 8.62 ---

7/24 --- --- --- 6.03 --- --- --- --- 8.62 ---

Bodega Aurrera --- --- --- --- --- 6.03 --- --- --- ---

Casa Ley 0.00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Chedraui 8.62 7.76 --- --- --- 6.90 6.03 --- --- ---

Circulo K --- --- --- 6.03 --- --- --- --- 8.62 ---

Coppel --- --- --- --- 0.00 --- --- --- --- ---

Del Sol --- --- --- --- --- 6.90 --- --- --- ---

Del Sol y Woolworth --- --- --- --- --- --- --- --- 6.90 ---

Farmacias del Ahorro 8.62 --- --- 6.90 --- 6.90 --- --- --- ---

Farmacias Guadalajara 10.35 --- 0.00 6.03 --- 6.90 --- --- 6.03 ---

Farmacias Unión --- --- --- 6.90 --- --- --- --- --- ---

Futurama 0.00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

La Comer --- --- --- --- 6.90 --- --- --- ---

Oxxo 8.62 --- --- 8.62 8.62 --- 8.62 8.62 8.62 8.62

Piticó --- --- --- 6.03 --- --- --- --- --- ---

Sam’s --- --- --- --- --- 6.03 --- --- --- ---

Sanborns --- --- --- --- --- --- --- 0.00 --- ---

Servicios Electrónico Globales 6.03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Soriana 0.00 --- --- --- --- 6.90 --- --- --- ---

Super Kiosko --- --- --- 6.03 --- --- --- --- --- ---

Súper Sánchez --- --- --- 6.03 --- --- --- --- --- ---

Super Willys --- --- --- 6.03 --- --- --- --- --- ---

Superama --- --- --- --- --- 6.03 --- --- --- ---

Telcel --- --- --- --- --- --- --- 0.00 --- ---

Telecomm 15.00 12.93 0.00 -- -- 11.21 9.48 0.00 0.00 14.00

Tiendas Extra --- --- --- 6.03 6.90 --- --- --- ---

Tiendas y Clubes Walmart --- --- --- --- --- --- --- 0.00 --- ---

Walmart --- --- --- --- --- 6.03 --- --- --- ---

Woolworth --- --- --- --- --- 6.90 --- --- --- ---

Yastás --- --- --- --- --- 6.90 --- --- --- ---

Fuente: Elaborado por CONDUSEF con información de Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y páginas electrónicas de las instituciones financieras, así como de las cadenas comerciales al 9 de noviembre de 2020.

- Las comisiones no Incluyen IVA.

- No incluye oficinas remotas de Telecomm.



Para conocer la ubicación de los corresponsales bancarios, se recomienda visitar la página de Internet de cada institución financiera y desde luego estos establecimientos no pueden condicionar la operación financiera que se quiera realizar a la compra de algunos productos o servicios que expende.



De igual forma, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda que con base en las disposiciones de la Autoridad Sanitaria del Gobierno Federal y las autoridades locales correspondientes, las personas tomen en cuenta las siguientes medidas simples de protección:



• Aprovecha tu visita al Supermercado, ya que puedes retirar efectivo con tu tarjeta de débito sin costo, además realizar depósitos a cuentas bancarias, pagar tus tarjetas de crédito o servicios (CFE, Televisión de Paga, entre otros).

• En las tiendas de conveniencia puedes realizar retiros de efectivo, depósitos a cuentas bancarias y los pagos de tus créditos (estos últimos tres servicios pueden tener cobro de comisiones, pregunta antes de realizar estas operaciones).

• Evita acudir a una sucursal bancaria en días y horas pico.

• Si tienes que acudir, trata de realizar todas las operaciones y trámites bancarios en una sola visita.

• Antes de realizar un depósito o pago de un crédito, verifica el número de cuenta a la que vas a depositar o pagar.

• Ya no necesitas acudir a una sucursal bancaria para abrir una cuenta, ahora desde tu celular la puedes obtener y se les conoce como Cuentas Digitales.

• Aprovecha la banca por internet, ya que ofrece varias operaciones bancarias sin tener que acudir a una sucursal, al igual que la Banca Móvil.

• Usa CoDi a tu favor, que es un Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) con el que puedes realizar en cuestión de segundos, transferencias de dinero las 24 horas, los 365 días del año y lo mejor es que lo realizas desde tu celular y sin tener contacto con nadie.

• Finalmente, te recomendamos cuidar tus datos personales, guarda todos tus comprobantes y verifica que todas las operaciones aparezcan en tu estado de cuenta y si notas cargos que no reconoces repórtalos de inmediato a tu Banco.



