Conoce las conchas de coronavirus, les llaman ‘conchavirus’

Taxco de Alarcón, Gro. 20 marzo, 2020.-Los panaderos mexicanos no dejan pasar la oportunidad de mostrar su talento y amor, ni siquiera en medio de una mortífera pandemia que podría acabar con buena parte del la población mundial.

A través de redes sociales se ha viralizado una concha en forma de ‘coronavirus’, el letal virus originario de china que tiene en vilo a personas de todo el planeta. De acuerdo con la información difundida este nuevo pan está hecho se vende en una panadería mexicana, no obstante se desconoce la ubicación de la misma, por lo que usuarios de redes sociales están preguntando en dónde pueden adquirirla.

Lo que sí se sabe es el precio: 6 pesos con 50 centavos, y eso porque le tomaron la foto con el letrero del precio debajo de la misma.

No es la primera vez que las conchas, uno de los bizcochos más queridos de los mexicanos, son transformados conforme a las modas, o como se dice ahora: conforme a las tendencias del momento.

Ocurrió lo mismo cuando las convirtieron en corazones para el 14 de febrero, también cuando fueron mitad concha y mitad mantecada y cuando fueron mitad concha y mitad dona.