Conoce las propiedades y vitaminas que contiene la manzana

Es para muchos una de las frutas predilectas y no es por nada, la manzana cuenta con múltiples beneficios que aporta al organismo humano

La manzanas son uno de los alimentos preferidos de las personas, y no e para menos, además de ser deliciosa contiene nutrientes, vitaminas y contribuye a la salud del organismo humano. De acuerdo con a Organización Mundial de la Salud (OMS) esta fruta es rica en fitoquímicas y antioxidantes, además que ayuda a reducir los niveles del azúcar en la sangre.



La manzana contiene quercetina, uno de los fitoquímicos que la caracterizan, esto de acuerdo con el European Journal of Clinical Nutrition, por lo que ayuda a prevenir problemas cardiovasculares así como enfermedades inflamatorias como la artritis y el asma, además de ser benéfica para las contracturas musculares.







Por si esto fuera poco, la fruta es rica en ácidos como el tartárico y el málico, que contribuyen a digerir mejor las grasas que las personas consumen, y es sugerida para ser consumida tras una comida abundante, así como snack en el mediodía o antes de dormir.



La fruta ayuda a saciar el hambre



La manzana también contribuye a saciar el apetito, por lo que evita que las personas coman de más. FOTO: Pixabay

La manzana también contribuye a saciar el apetito, por lo que evita que las personas coman más y ayude a su bienestar. Es un alimento perfecto para aquellos que se encuentran haciendo dieta ya que contiene un muy bajo contenido calórico, de solo 80 calorías por cada 150 gramos de fruta.







Es una excelente opción como alimento a todas horas, ya sea después del desayuno, al mediodía o antes de acostarnos y suele ser la mejor alternativa para disfrutarla entre las comidas. Existen diversas variedades como la Fuji, Gala, Pink Lady, Granny Smith y Golden Red Delicious. Enseguida te presentamos las propiedades que contiene esta fruta y los beneficios que aporta al organismo.



Propiedades de la manzana

Son diuréticas, reducen la acumulación de líquidos

Ayudan a regular la función de los intestinos

Ayudan a cuidar los dientes y las encías

Ayudan a evitar el estreñimiento

Tienen alto contenido en fibras

Son ricas en antioxidantes

Contienen vitaminas del grupo B y C

Son ricas en minerales como el fósforo, potasio o calcio

Contienen ácido málico y ácido tartárico

Facilitan la digestión de alimentos ricos en grasas

Fuente https://heraldodemexico.com.mx/