Conoce más sobre las fresas y sus importantes beneficios

La fresa es considerada como una de las frutas más deliciosas y consumidas a nivel mundial contiene un valor nutricional muy alto y son realmente buenas para poder cuidar la salud física y mental es por eso que a continuación te presentamos algunas curiosidades que no conocías sobre este gran fruto aunque no lo parezca las fresas y las rosas pertenecen a la misma familia es decir las dos pertenecen a la familia de las rosáceas lo cual es un grupo diverso de plantas entre las cuales se encuentran los cerezos, los manzanos, los Perales y algunos otros árboles frutales

Otra de las grandes curiosidades de este fruto es que pueden contener más de 200 semillas por lo cual su plantación puede ser realmente sencilla y conserva lo que son sus semillas en el exterior contrario a lo que se cree las fresas son unas de las frutas que contienen más vitamina c respecto a su peso e incluso pueden contener un poco más de vitamina c que las conocidas naranjas o cítricos de igual forma las fresas son ricas en vitaminas del tipo b por lo cual pueden ayudar a controlar la hipertensión y la presión arterial otra de las ventajas de este maravilloso fruto es que pueden ayudar a cuidar la salud de los dientes y de la boca en general combaten lo que es la placa dental al desgaste del esmalte dental y gracias a todos los nutrientes como magnesio calcio y fósforo favorecen la remineralización de los dientes