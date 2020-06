Conoce PRONTO, el "Uber mexicano" que no explota a los trabajadores

Son familia y socios; y además grandes amigos desde que eran niños. Algo que siempre platicaban los tres era acerca de Uber: ‘Nosotros podemos hacer este mismo negocio. Porque es sorprendente que le quiten al conductor el 33% de comisión por cada servicio’.



Gabriel Cano, Nydia Cano y Miguel Martínez Cano han viajado mucho a otros países. También conocen muy bien México; y han notado que la gente ya está muy enojada en estos momentos porque en el mundo hay una desigualdad muy grande.



Recuerdan cuando llegaron a escuchar pláticas de algunas autoridades que decían: ‘Vienen a México estas transnacionales y ofrecen trabajo, pero la realidad es que no es un empleo tan justo. Pero muchos dicen que sí porque no hay más opciones’.



Gabriel, Nydia y Miguel ya eran dueños de un pequeño estudio de aplicaciones móviles, sin embargo, tenían muy pocas descargas (menos de 100). Pero seguían con la idea de generar este Uber mexicano. Nunca se habían determinado, hasta que un día dijeron: ‘hay que hacer una prueba piloto en Tlaxcala con 25 vehículos’. Las dos palabras claves en su mente eran: autoempleo justo.





Así fue como nació en noviembre del 2017 una aplicación de movilidad llamada Pronto que fue descargada en menos de tres meses por más de 12,000 usuarios. Su gran diferencia es que no cobra comisiones a los conductores por los viajes realizados. En lugar de ello acceden a una suscripción mensual que va desde 599 a 1,599 pesos, depende de la facturación del chófer.



’Ahora con Pronto podemos garantizarle a los conductores no pagar comisiones que al final de cuentas salen del país’, asegura Nydia Cano, cofundadora de Pronto en entrevista para Entrepreneur en Español.



Hoy Pronto tiene más de 218,000 usuarios y más de 2.2 millones de viajes. Opera en 22 ciudades dentro de siete estados: Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Jalisco, Yucatán y Nayarit. En estos mismos lugares lanzaron Pronto Envíos por la pandemia mundial del Covid-19. Así, los conductores pueden realizar todo tipo de envíos, desde un papel hasta una tonelada con un servicio rápido y a buen precio.



’Para enfrentar el coronavirus subsidiamos temporalmente la suscripción mensual de los conductores; y nos adecuamos cobrándoles de acuerdo a la demanda. Esa cantidad no rebasará el monto que pagan regularmente. Además, creamos un blog para informar de manera fidedigna a chóferes y usuarios acerca del Covid-19’, explica la emprendedora.



El mejor consejo y su mayor reto



Los emprendedores de tupronto.mx también platicaron con aseguradoras y les decían que los conductores en el modelo de negocio donde pagan comisiones tienen que trabajar tantas horas al volante que en algún instante les sucede algún percance o terminan muy cansados.



Por eso la mejor lección empresarial de los cofundadores de Pronto para este momento que vive el país es no ser tan capitalista; y crear un modelo de negocio que no sea hipócrita, sino que realmente haga algo bueno por la sociedad.



’Nuestra aplicación permite a los conductores manejar su tiempo como ellos deseen y tener el control total de sus ingresos. Con Pronto pueden ganar más dinero y trabajar menos. No les quitamos comisiones por cada servicio como lo hacen otras plataformas conocidas’.



Cuando Miguel, Gabriel y Nydia se aventaron a crear esta aplicación de movilidad mucha gente les dijo que estaban súper locos. Aunque no les importó y decidieron probar su proyecto en una ciudad pequeña porque pensaban: ‘si funciona ahí, el lugar que venga va a ser mucho mejor’.



En 2018 participaron en dos programas de aceleración que les ayudaron a tener mucha más visión y crecer a 22 ciudades: ’Y Combinator’ y MassChallenge México, dos de las aceleradoras más importantes del mundo.



Su mayor reto ha sido la poca comunicación con los gobiernos locales. Nos cuenta Nydia que en un inicio les aventaban a los granaderos en las poblaciones. ’Algo que anhelamos y soñamos mucho es colaborar de manera conjunta con las autoridades estatales de movilidad. Podríamos lograr muchas cosas juntos con el uso de la tecnología’.



Lo que buscan estos emprendores es integrar su plataforma oficialmente al sector de transporte de cada estado. ’Hemos logrado ofrecer un servicio extremadamente seguro gracias a protocolos y filtros para el ingreso de conductores; les hacemos exámenes toxicológicos y contamos con cámaras tipo dashboard en los automóviles; lo cual es prácticamente inexistente en el país con cualquier otra plataforma’.



El background de Miguel es tecnológico, Gabriel era empresario en la industria de la construcción y Nydia trabajaba en Sedesol desarrollando temas sociales. Esta experiencia les ayudó a conjuntar el modelo de negocio sustentable de Pronto, que da empleo fijo a 70 personas. Ahora están en ronda de inversión y prefieren mantener su facturación en privado.