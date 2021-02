Conoce todo acerca de la beca federal para universitarios Elisa Acuña; convocatoria abierta

La Beca Federal para Apoyo a la Manutención es un programa otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) que busca beneficiar con una beca mensual a estudiantes de nivel de estudios superior.



La Beca Federal para Apoyo a la Manutención tiene como principal objetivo de fomentar la permanencia y continuación de sus estudios de tipo superior.



Este apoyo va dirigido a alumnos de alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES) del país, excepto ENAH, IPN, UAM, UNAM y UPN.



Es muy importante recalcar que se tendrá como primera opción otorgar este apoyo a los siguientes grupos:



Ser mujer indígena o afro mexicana, por autoadscripción.

Ser varón indígena o afro mexicano por autoadscripción.

Ser persona con discapacidad.

Planteles educativos ubicados en:

• Localidades o municipios indígenas.

• Localidades o municipios de alta o muy alta marginación.

• Zonas de Atención Prioritaria



La Beca de Apoyo a la Manutención, consiste en un apoyo económico por un monto de hasta $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al ejercicio fiscal 2021 cubriendo el equivalente a 5 bimestres de $1,800.00 c/u (Mil ochocientos pesos 00/100M.N.) que serán pagados a bimestre vencido.



Para recibir el pago de la beca, los/as alumnos/as deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca, y que no tenga límite de depósitos al mes. La Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asociada a la cuenta bancaria, deberá registrarse en el SUBES del 19 de febrero de 2021 al 05 de abril de 2021, en el menú ’Solicitud’, apartado ’CLABE Interbancaria’.



Los requisitos de la Beca Federal para Apoyo a la Manutención son:



-Estar inscrito en licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna IPES del país (excepto ENAH, IPN, UAM, UNAM y UPN).



-Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita estimado sea igual o menor a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), vigente al momento de solicitar la beca.



-No haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica, ni contar con un certificado de ese tipo educativo.



-No recibir de manera simultánea, otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal centralizada.



-No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.



-Registrar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/



Recuerda que los requisitos antes mencionados son indispensables y debes contar con cada uno de ellos para no quedar fuera del programa.



Para solicitar la beca, los/as alumnos/as registrarán su solicitud del 19 de febrero al 15 de marzo de 2021 a través del SUBES, en la página electrónica:



https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/



Las solicitudes que sean canceladas por el/la aspirante, no hayan sido finalizadas, y/o no cumplan con los requisitos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.



La CNBBBJ publicará el 02 de abril de 2021 los folios de la solicitud de beca de los/as alumnos/as que resulten beneficiados/as en la página electrónica:

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becaselisa-acuna