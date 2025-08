Conoce a la nueva jirafa ’Cosmo’ en el parque ecológico Zacango

CALIMAYA, Estado de México. – Su cuello es largo, su mirada curiosa y su personalidad… ¡irresistible! Así es ’Cosmo’, una encantadora jirafa macho de apenas un año que ha llegado para robarse el corazón de quienes visitan el Parque Ecológico Zacango, donde ya se ha convertido en el alma de la sabana africana.



Cosmo no está solo. En su nueva casa convive plácidamente con otras tres jirafas, cebras, avestruces y antílopes, en un espacio diseñado para emular su hábitat original.



Desde su llegada desde Guadalajara, este joven ejemplar ha mostrado una sorprendente capacidad de adaptación, gracias al cuidado cercano de un equipo de 16 médicos veterinarios y biólogos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).



’Tiene mucha sociabilización con las personas, entonces llegamos a la conclusión de que el ejemplar no iba a tener ningún problema hacer la socialización con las otras tres hembras con las que va a vivir’, explicó el médico veterinario Huitzilihuitl Barrera Manzano, encargado del proceso de adaptación.



Desde el primer día, Cosmo mostró una actitud tranquila, curiosa y sociable. Y sí, le encanta estar en contacto con los visitantes, que ya han podido observarlo de cerca mientras se alimenta o recorre su territorio con esa elegancia tan característica de su especie.



’Hace un momento la estábamos viendo, conociendo, viendo cómo se alimenta y pues es muy bonita en las condiciones que está. Es muy linda’, compartió emocionado Renato Jacinto, uno de los visitantes del parque.



Su menú, por cierto, es todo un banquete natural: alfalfa, zanahorias y sus favoritas… ¡las acacias! Actualmente, Cosmo pesa aproximadamente 500 kilos y crece fuerte y saludable gracias a esta dieta cuidadosamente planeada.



’Le gusta mucho las acacias, ama las acacias. Él come aproximadamente entre seis y 10 kilos diarios de alimentos, entre pastos y otros vegetales que se les ofrece para su entrenamiento’, comentó Huitzilihuitl Barrera Manzano, médico veterinario.



La llegada de Cosmo forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, para fortalecer el bienestar animal, la conservación de especies y la educación ambiental.



Y quienes ya visitaron a este nuevo habitante, no pueden estar más felices.



’Creo que es muy bonito e interesante, traje a mi familia conmigo, mis sobrinas, ellas están súper felices y encantadas de poder ver a todos los animales. Ver en las condiciones que viven creo que es muy gratificante. También ver cómo ha evolucionado este parque’, compartió Diana Valdés, luego de recorrer el Parque Zacango en familia.



¿Quieres conocer a Cosmo?



No lo pienses más. El Parque Ecológico Zacango te espera todos los días de 10:00 a 17:00 horas en el kilómetro 7 de la carretera Metepec–Santa María Nativitas, en Calimaya. La entrada cuesta 100 pesos para adultos y 50 pesos para niñas y niños. Este fin de semana… ¡date una vuelta por la sabana más mexicana y saluda a Cosmo!