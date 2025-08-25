Conoce la grandeza de los pueblos originarios del Estado de México en cada objeto hecho a mano

Más de 5 mil 400 maestras y maestros artesanos de las comunidades mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y tlahuica mantienen vivas las tradiciones de la entidad

Conoce la grandeza de los pueblos originarios del Estado de México en cada objeto hecho a mano
Gobierno
Agosto 25, 2025 10:47 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.– El Estado de México cuenta con cinco pueblos originarios: mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y tlahuica, cuyas expresiones artesanales son reflejo de una herencia viva, historia y creatividad.

La Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) fomenta la preservación de estas comunidades a través del Padrón Estatal de Artesanas y Artesano, que tiene registrados a más de 5 mil 400 maestras y maestros artesanos, de los cuales 4 mil 171 son mujeres y mil 283 hombres.

Las ramas artesanales con mayor presencia en los pueblos originarios son textiles, gastronomía artesanal, alfarería y cerámica y fibras vegetales, que mantienen la trascendencia generacional artesanal.

En San Felipe del Progreso, Villa de Allende, Donato Guerra, Temascalcingo y San José del Rincón, destacan los bordados y joyería mazahua.

Los otomíes, ubicados en Temoaya, Toluca y Xonacatlán, son reconocidos por sus tapetes anudados a mano, tejidos en telar de cintura y la cestería en palma.

Los nahuas, presentes en Tejupilco, Malinalco, Amecameca, Tenango del Valle, Texcoco y Capulhuac, destacan en la alfarería y textiles de lana.

Los matlatzincas de Temascaltepec son conocidos por la elaboración de licores, conservas y alimentos tradicionales como el pinole y tortillas con espiga de maíz.

Los tlahuicas originarios de Ocuilan, destacan en la talla en madera, muebles artesanales y artesanías con ocoxal, además de una gastronomía rica en pan, licores y mermeladas.

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a adquirir estas piezas únicas en la tienda matriz Casart ubicada en Paseo Tollocan Núm. 700, esquina Av. Urawa, Col. Izcalli Ipiem, Toluca, con horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, sábados de 10:00 a 18:00 y domingos de 10:00 a 15:00 horas.

También puedes visitar la tienda ubicada en el Parque de la Ciencia Fundadores, en Av. Sebastián Lerdo de Tejada 103, Centro, Toluca, abierta de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Conoce la grandeza de los pueblos originarios del Estado de México en cada objeto hecho a mano

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.