Conoce la grandeza de los pueblos originarios del Estado de México en cada objeto hecho a mano

TOLUCA, Estado de México.– El Estado de México cuenta con cinco pueblos originarios: mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y tlahuica, cuyas expresiones artesanales son reflejo de una herencia viva, historia y creatividad.



La Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) fomenta la preservación de estas comunidades a través del Padrón Estatal de Artesanas y Artesano, que tiene registrados a más de 5 mil 400 maestras y maestros artesanos, de los cuales 4 mil 171 son mujeres y mil 283 hombres.



Las ramas artesanales con mayor presencia en los pueblos originarios son textiles, gastronomía artesanal, alfarería y cerámica y fibras vegetales, que mantienen la trascendencia generacional artesanal.



En San Felipe del Progreso, Villa de Allende, Donato Guerra, Temascalcingo y San José del Rincón, destacan los bordados y joyería mazahua.



Los otomíes, ubicados en Temoaya, Toluca y Xonacatlán, son reconocidos por sus tapetes anudados a mano, tejidos en telar de cintura y la cestería en palma.



Los nahuas, presentes en Tejupilco, Malinalco, Amecameca, Tenango del Valle, Texcoco y Capulhuac, destacan en la alfarería y textiles de lana.



Los matlatzincas de Temascaltepec son conocidos por la elaboración de licores, conservas y alimentos tradicionales como el pinole y tortillas con espiga de maíz.



Los tlahuicas originarios de Ocuilan, destacan en la talla en madera, muebles artesanales y artesanías con ocoxal, además de una gastronomía rica en pan, licores y mermeladas.



La Secretaría de Cultura y Turismo invita a adquirir estas piezas únicas en la tienda matriz Casart ubicada en Paseo Tollocan Núm. 700, esquina Av. Urawa, Col. Izcalli Ipiem, Toluca, con horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, sábados de 10:00 a 18:00 y domingos de 10:00 a 15:00 horas.



También puedes visitar la tienda ubicada en el Parque de la Ciencia Fundadores, en Av. Sebastián Lerdo de Tejada 103, Centro, Toluca, abierta de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.