Conoce las danzas tradicionales de México, Colombia, Italia y Costa Rica que el GEM trae para ti en el festival de las almas

VALLE DE BRAVO, Estado de México.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez llena de música, arte y tradición las calles del Pueblo Mágico de Valle de Bravo con el Festival de las Almas 2025. Para este viernes 31 de octubre las y los asistentes podrán disfrutar del 8° Festival Internacional de Danza Folclórica ’La Casa de la Serpiente’, con la participación de agrupaciones de México, Colombia, Italia y Costa Rica.



Además de la presentación del libro ’Muerto del Corazón’; así como los conciertos del Dueto Rodríguez y Sonidero Viernes Juvenil.



Durante el quinto día de este Festival de las Almas, las y los asistentes disfrutaron del romanticismo de Río Roma, que hizo cantar al público temas como ’Tú me cambiaste la vida’, ’Por eso te amo’, ’Tan solo un minuto’ y ’Eres mi persona favorita’.



En una jornada que celebró el talento, la diversidad y la emoción de la cultura mexiquense, la Compañía de Danza Natalia Makarova presentó una serie de coreografías inspiradas en la vida y obra de la icónica artista mexicana Frida Kahlo, cautivando al público presente en la Alameda Bicentenario ’La Velaría’.



Las familias también disfrutaron de talleres, la narración de Deyanira Cuentacuentos y la presentación de la Banda Sinfónica ’Las Monarcas’, que animó el ambiente previo al concierto estelar.



La Secretaría de Cultura y Turismo invita a disfrutar de las más de 90 actividades de esta fiesta cultural. El programa completo puede consultarse en las redes sociales oficiales: Facebook, X e Instagram, como @CulturaEdomex.