Conoce las danzas tradicionales de México, Colombia, Italia y Costa Rica que el GEM trae para ti en el festival de las almas

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a disfrutar este viernes 31 de octubre del Festival Internacional de Danza Folclórica ’La Casa de la Serpiente’ y del Sonidero Viernes Juvenil

Octubre 31, 2025 10:44 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

VALLE DE BRAVO, Estado de México.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez llena de música, arte y tradición las calles del Pueblo Mágico de Valle de Bravo con el Festival de las Almas 2025. Para este viernes 31 de octubre las y los asistentes podrán disfrutar del 8° Festival Internacional de Danza Folclórica ’La Casa de la Serpiente’, con la participación de agrupaciones de México, Colombia, Italia y Costa Rica.

Además de la presentación del libro ’Muerto del Corazón’; así como los conciertos del Dueto Rodríguez y Sonidero Viernes Juvenil.

Durante el quinto día de este Festival de las Almas, las y los asistentes disfrutaron del romanticismo de Río Roma, que hizo cantar al público temas como ’Tú me cambiaste la vida’, ’Por eso te amo’, ’Tan solo un minuto’ y ’Eres mi persona favorita’.

En una jornada que celebró el talento, la diversidad y la emoción de la cultura mexiquense, la Compañía de Danza Natalia Makarova presentó una serie de coreografías inspiradas en la vida y obra de la icónica artista mexicana Frida Kahlo, cautivando al público presente en la Alameda Bicentenario ’La Velaría’.

Las familias también disfrutaron de talleres, la narración de Deyanira Cuentacuentos y la presentación de la Banda Sinfónica ’Las Monarcas’, que animó el ambiente previo al concierto estelar.

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a disfrutar de las más de 90 actividades de esta fiesta cultural. El programa completo puede consultarse en las redes sociales oficiales: Facebook, X e Instagram, como @CulturaEdomex.

