’Conocer las necesidades que enfrentan, intercambiar experiencias y refrendar el apoyo mutuo’: MMA

"Nunca he prometido lo que no puedo cumplir"



Acapulco Gro., a 21 de diciembre del 2020.- Mario Moreno Arcos sostuvo una reunión en la colonia Jardín Mangos de Acapulco con liderazgos naturales priistas de la zona poniente del puerto encabezados por la regidora acapulqueña Ricarda Robres Urioste, donde también estuvo presente Luz del Carmen Torreblanca, Coordinadora de zona de los distritos 4 y 8, a quien el aspirante a la candidatura del Revolucionario Institucional pidió que no olvide que siempre contará con su respaldo.



Durante el emotivo encuentro donde le manifestaron un abierto respaldo a su aspiración, también estuvieron presentes las líderes seccionales Mónica Valdez, Yuridia Martínez, Martha Gaudiano y colonos del poniente del puerto quienes le dijeron ’algunos de nosotros somos de izquierda, pero en esta ocasión votaremos por la persona’, a lo que Moreno Arcos respondió que buscará fortalecer el afecto y confianza de la ciudadanía ’para juntos atender la problemática que enfrentan; yo les aseguro que nunca he prometido lo que no puedo cumplir’.



Más tarde, Mario Moreno se reunió con miembros de la Asociación Civil ’Calentanos Unidos de Acapulco’ presidido por el profesor Alejandro Suazo Núñez, quienes le agradecieron a Moreno Arcos la atención que siempre ha tenido para con ellos desde los diferentes espacios que ha ocupado y reconocieron su trabajo en Guerrero comprometiéndose con el proyecto que encabeza, ’Mario es garantía de triunfo’.



Ahí, en su calidad de precandidato del PRI al gobierno de Guerrero, Moreno Arcos se dijo confiado en que habrá de lograr primero la candidatura de su partido, para posteriormente encabezar la Alianza PRI-PRD de cara a la próxima elección donde habrá de elegirse al nuevo gobernador de Guerrero. ’Tengo la seguridad de que habrán de integrarse otros institutos políticos y de sumarse muchos guerrerenses a este proyecto’.



Por último, el dos veces alcalde de Chilpancingo se reunió con los integrantes de la ’Organización Única de Concesionarios y Arrendatarios del Parque Papagayo A. C.’, encabezados por su líder Fernando Aguilar, quienes le patentizaron su respaldo al proyecto político que impulsa.