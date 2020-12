Conocimiento vs honradez

Un grupo de presidentes municipales del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano criticaron severamente a través de sus redes sociales y declaraciones a reporteros de radio y televisión, la designación de Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía.



Qué carajos sabe una licenciada en Lengua Inglesa de Economía, coincidieron en preguntar varios ediles para burlarse de la 4T



Le economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Es decir, la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor, y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos.



La misión de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, que pronto vivirá un cambio en su principal oficina es desarrollar e implementar políticas integrales de innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, así como de estímulo a la inversión nacional y extranjera propiciando el aprovechamiento de los recursos minerales e impulsando la productividad y competitividad de los sectores industriales, que permitan su integración a cadenas regionales y globales de valor, con el fin de contribuir a generar bienestar para los mexicanos.



¿Qué sabe de ello la ex panista? ¿Podrá con el paquete la ex candidata independiente a la alcaldía de San Pedro? ¿Entenderá el lenguaje de los especialistas, la ex coordinadora de campaña de AMLO a la Presidencia?



Otro grupo de presidentes municipales emanados de la coalición Juntos Haremos Historia la defendieron, para así aplaudir la decisión de su líder político, con un argumento como común denominador: es honesta.



Ella, dijeron también en entrevistas y escribieron en FaceBook y Twitter, es una persona que actuará de manera leal, siempre apoyada en valores como la verdad y la justicia, y nunca antepondrá a estos sus propias necesidades o intereses. Es, dijeron los morenistas, verdes y petistas una mujer apegada a un código de conducta caracterizado por la rectitud, la probidad y la honradez.



También lanzaron un cuestionamiento muy duro: ¿de qué nos sirvieron especialistas en distintos rubros, durante el periodo neoliberal, con menciones honoríficas logradas en Harvard, Oxford, Stanford, Princeton, MIT y LSE si eran unos vulgares corruptos y traidores a la patria?



Está claro para muchos: este reportero no sabría conducir un auto Fórmula Uno, ni pilotear un avión Lear Jet; ni mucho menos hacer una cirugía o meter goles en la Liga MX. Cómo tampoco podría con el paquete el Checo Pérez conduciendo un noticiero, o un capitán redactando líneas para los periódicos, o un médico haciendo radio o Leonel Messi dirigiendo un portal noticioso. Zapatero a tus zapatos, dicen por ahí.



Es decir, los presidentes municipales llevaron los mexicanos a plantearnos qué importa más en estos momentos, cuando vivimos la terrible pandemia del coronavirus y la peor crisis económica de los últimos 100 años, la especialización y conocimiento, o la honestidad y lealtad.



Los primeros anticiparon que será un desastre, que se alejará más este gobierno de inversionistas, empresarios y la realidad economía; y los segundos festejan que por primera llegará a esa oficina una persona que ni un clip se robará.



Los que aman locamente a López Obrador le perdonan todo, inclusive meter a la Secretaría de Economía a una neófita en estos menesteres, porque es decente, porque no traicionará al pueblo y porque comulga con sus ideas; mientras los que sufren de urticaria solo de ver en la televisión o escuchar en la radio la voz el tabasqueño, se desgarran las vestiduras, porque ya somos la Venezuela del norte.



La discusión planteada por los alcaldes invitan a preguntarnos en medio de este México muy polarizado ¿especialización, conocimiento, dominio del tema, u honestidad, honradez, y garantía de lealtad?







*Periodista, editor y radiodifusor

@GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx