Conquista mexicano, Jesús Corona, bicampeonato de liga con Porto

+A dos fechas de que finalice el torneo, los aficionados salen a celebrar



+Festejan pese a la pandemia por Covid 19, sin respetar sana distancia



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– De lo poco grato qué celebrar del eternamente infausto futbol nacional. El Porto, donde milita el mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona, ganó su título 29 de la Liga de Portugal, con dos fechas aún por disputar, tras vencer ayer 2-0 al Sporting de Lisboa en el Estadio do Dragao, lo cual hizo que numerosos seguidores tomaran las calles para celebrar, aun en medio de la pandemia de coronavirus.



Este es el segundo título liguero que el volante tricolor consigue en el futbol portugués con los Dragones, club donde ha jugado durante las recientes cinco temporadas.



En total, el ex jugador del Monterrey ha ganado siete campeonatos en toda su carrera. Con los Rayados obtuvo el título del torneo Apertura 2010 de la Liga Mx, así como los trofeos de las ediciones 2011, 2012 y 2013 de la Liga de Campeones de la Concacaf.



Además ha conseguido con el Porto los títulos de las temporadas 2017-2018 y 2019-2020 (el cual ganó ayer), y la Supercopa de Portugal, en 2018.



Aunque el tricolor no pudo participar en este encuentro por acumulación de tarjetas, ha sido una pieza fundamental en el desempeño del Porto, donde se ha convertido en titular indiscutible. En esta campaña sumó cuatro goles y 10 asistencias.



A dos jornadas de finalizar la liga portuguesa, el Porto llegó a 79 unidades, cifra inalcanzable para el Benfica, que perderá el cetro ganado el año pasado y ubicado actualmente en el segundo lugar de la tabla general, con 71 puntos. El Sporting se mantuvo tercero con 59.



No obstante, las Águilas lideran la lista de los equipos más ganadores de la Liga de Portugal, con 37 títulos, mientras el Porto llegó a 29.



De hecho, ha sido la campaña 18 consecutiva en que el campeón es alguno de estos dos conjuntos. Sporting de Lisboa fue el último en romper el duopolio, en 2001-2002.



La víspera, Benfica había vencido 2-0 a Vitória Guimarães para postergar la celebración del Porto, al que le hubiera bastado también un empate para conseguir el cetro; sin embargo, Danilo, al minuto 64, y Moussa Marega, en tiempo de reposición, aportaron los tantos en el complemento para que los Dragones tomaran una ventaja irremontable.



Esta fue la quinta victoria seguida del Porto, que se coronó también en la Liga de 2018, cuando cortó una racha de cuatro campeonatos consecutivos del Benfica, monarca de 2019.



’Es una sensación increíble’, resumió Danilo.



’Desafortunadamente, nuestros seguidores no pudieron estar aquí. Eso habría hecho todo incluso más especial. Pero estoy seguro de que todos están contentos ahora en casa. Les agradecemos su apoyo’, agregó.



Algunos aficionados no estaban precisamente en sus hogares. Fue posible oír su celebración afuera del Estadio do Dragao, cantando y haciendo que sonaran las bocinas de sus automóviles.



La televisión local mostró imágenes de miles de personas que se habían congregado en las calles, sin respetar las reglas de distanciamiento social ante la crisis de salud.



También estalló la pirotecnia en las inmediaciones del estadio, mientras los jugadores festejaban en el medio campo, levantando banderas y bufandas del club.



El Porto buscará ahora el doblete doméstico cuando enfrente al Benfica en la final de la Copa de Portugal el 1º de agosto.