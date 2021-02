Consejeros diferentes

CARLOS SLIM, ESTUVO ATENDIDO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN POR COVID, NO SE PIENSE QUE ES POR ’MARRO’, SINO PORQUE TODOS SABEMOS QUE ES EL MEJOR LUGAR DONDE LOS ESPECIALISTAS EN VERDAD TRABAJAN Y SON BUENOS, NO COMO EL QUE ’ACONSEJA AL PRESIDENTE’ QUE ES SIMPLMENTE UN GRILLITO DE PACOTILLA, PERO ESO SÍ, PROTEGIDO POR LOS QUE MANDAN Y PUES NI HABLAR, NOS JODEMOS LOS MEXICANOS ANTE SUS DICHOS Y SUS PINCHES HECHOS.



Hace poco uno de mis amigos me dijo que ahora si en verdad se está cuidando, no porque toma conciencia de lo que le sucede al señor Presidente, sino porque dice que leyó que en China están aplicando pruebas Covid por el trasero y eso en realidad es de temer, ojalá lo hubieran establecido hace días para que el ’brujo’, pues recibiera algo de lo que nos ha dejado a todos, porque esto es como la política: gane quien gane nos dan por el trasero a todos y en los consejos, pues andamos en igualdad de condiciones, claro que hay privilegiados a los que solamente se les toma las muestras por la nariz y no por el ano… pero para que aprendan a no andar de grillitos, sino de buenos y eficientes, pues les deberían dar una ’sopa de su propio chocolate’. A lo mejor dejaríamos que la muestra fuera tomada públicamente para el ejemplo de todos y que todos deben cuidarse y portar el cubrebocas, lavarse las manos y tomar su sana distancia para no contagiarse ni andar contagiando como ya saben quién…



Sí, don Carlos Slim nos da muestra de seriedad y de confianza en los institutos que existen en el país y que a Dios Gracias no ha tocado el ’brujo’ para joderlos, hay esperanzas, la realidad es que alguno de mis cuates me decía que a los 81 años tener esa claridad y a pesar de su riqueza tener esa humildad es de tomarse en cuenta, esos son los verdaderos consejeros que debería tener un Presidente, no a los grillitos que le andan lamiendo los zapatos porque quieren conservar las chambas y tener vacaciones pagadas cuando se le vengan en gana. Un buen consejero es un hombre con sabiduría y logrado por sus méritos no por andar en la grillita, a lo mejor cuando uno anda en las últimas, cuando está a punto de colgar las chanclas, piensa uno en lo que en verdad son sus amigos y seres queridos, no en esos oportunistas que solamente ven complots cuando se les critica, no en esos grupitos de oportunistas que desde hace tiempo convencieron al que manda para engatusarlo en que lo que le dicen es lo que en realidad quiere escuchar y convertirlo en sordo, ciego y mudo.



Desde hace muchos años todos sabemos que don Carlos es socio, amigo y cuatachón de Carlos Salinas y tan es así que ahí anda don Carlos como si nada, sorteando los jodazos de todos los que le tienen pavor y odio, incluyendo al ya saben quién y pues la realidad es que mucho ruido y pocas nueces porque no le hacen mucho daño, esto quiere decir que el consejero y cuatachón en verdad le sirve y no me diga que solamente administra los bienes de muchos políticos, las finanzas dan muchos datos para el buen o mal gobierno y la buena atención o desatención de los casos graves y delicados que deben atender los políticos, por ello, el verdadero poder está relacionado con las finanzas y el poder político, no es solamente uno de ellos son los dos, porque es el verdadero poder para controlar a un país y esto es lo que en realidad hace, Don Carlos Slim, por ello tiene tanta influencia y es tan respetado por los hombres del poder que lo comparten con él.



Así es como podremos entender, a pesar de no estar mucho de acuerdo con el sistemita, de que los VIEJOS MAFIOSOS DEL PODER AHORA SON LOS MÁS CERCANOS Y SERIOS ALIADOS DEL PODER EN UN GOBIERNO QUE SE SUPONE ESTÁ TOTALMENTE EN CONTRA DE SUS VALORES Y CONVICCIONES NEOLIBERALES, al contrario, AMLO ha dicho claramente que está buscando el cambio de sistema no de gobierno, que esto no es administrativo, sino de convicción y profundidad para eliminar a la vieja casta política económica, pero la realidad es que ahí están, gozando de los contratos y las concesiones y haciendo de los bienes públicos y fondos sociales parte de sus negocios privados, por eso es que de pronto no entendemos mucho lo que sucede a menos pues que nos explique el presidente, no sus gatos que solamente enredan las cosas y encubren las situaciones a su favor.



No sé si esta situación donde la gravedad del contagio puso en riesgo real la vida del presidente sea un factor para meditar por su parte en lo que debe de hacer y definir sus posturas y acciones, a lo mejor sería bueno que lo hiciera como un ejercicio real de vida y de muerte, sería para el bien de todos porque estar jugando en dos aguas pues no es posible por mucho tiempo, hay que declarar realmente los propósitos y las acciones que se realizan y las razones de los cambios y en esto se obligaría a dejar en claro que se termina, en realidad, con el neoliberalismo y no solamente de dichos para afuera y se siguen haciendo las mismas cosas.



Los nuevos aliados del poder a lo mejor son muy confiables mientras no les tocan sus bolsillos y siguen haciendo el apoyo fundamental, pero cuando les toquen los centavos del bolso seguramente serán los más fieros enemigos del presidente y esto generaría muchos conflictos y luchas internas, como se ve ya en algunos puntos donde los mafiosos y los ricachones son los que apoyados en los delincuentes aportan grandes cantidades de dinero a los partidos y grupos políticos, porque el poder se gana con recursos no solamente con discursos y esto lo sabe hasta el mismo AMLO.



