Consejos con raciocinio y precisos ante la pandemia

Ante la pandemia que agobia al mundo y a nuestro México, no hay como escuchar los consejos sabios, certeros y adecuados para cuidarnos del contagio y sobre todo para no entrar en inútil y peligroso estado de pánico.



El estupendo amigo y reconocido cardiólogo, doctor Ricardo Escandón Martínez, quien en su larga trayectoria se ha significado como un experto en medicina del deporte, además de que es nuestro ’médico de cabecera’, ha tenido a bien dirigirse a todos sus pacientes y demás lectores con el siguiente mensaje, que ahora lo multiplicamos en ese afán del galeno de ayudarnos todos y entre todos. Textual:



’Amigos: La exposición al Virus es prácticamente inevitable; este año habremos estado en contacto hasta el 80 por ciento de la población en México, el virus es muy contagioso y no siempre muestra síntomas o simplemente no nos afecta. De los que se enferman, que será un porcentaje bajo, se estima que la tasa de mortalidad podría ser de un 3 por ciento, siendo las más afectadas las personas arriba de 70 años, diabéticas, hipertensas y cardiópatas.



Es conveniente estar en casa para evitar contagios, pero no viviendo con el miedo. Claramente el aseo es muy importante no solo ahora, sino a lo largo de nuestras vidas. Si vemos a algún amigo o conocido que acude al sanitario y no se lava las manos, exijámosle respeto para él mismo y para los demás. ’Que se lave las manos, hoy y siempre’.



Esperemos que pronto tengamos la vacuna, en Israel, en Estados Unidos y en la misma República Popular de China, están probando vacuna vía oral y en otros lugares también trabajan de manera científica y seria.



Hay que limpiar con cloro los pisos, tomar bastante agua, comer todo tipo de vegetales e ingerir proteínas.



Y en estos tiempos de incertidumbre, cantar y disfrutar la vida ya que una mala actitud y el miedo tal vez solo los hagan sufrir y tal vez ’atraigan la enfermedad’.



El problema más grande es el pánico que destroza economías de grandes y pequeños países, separa familias y amigos, y no cambia el curso de las cosas.



Hay que tomar precauciones como el uso del ’cubre bocas’ sólo para los enfermos, cambiándolo a diario si es posible; también para personas que estén expuestas como los profesionales de la salud y aquellos que estén en contacto con mucha gente.



Solo se están haciendo pruebas a casos sospechosos para no desperdiciar recursos, no hay que ir al Hospital, solo que sea muy necesario o de emergencia.



Esto pasará pronto y el optimismo ayudará mucho, si ustedes sufren es como si ya estuvieran enfermos sin estarlo.



Así que sonrían y agradezcan a quien quieran por la dicha de estar vivos.

Su amigo Ricardo Escandón. Síganme para más consejos. ¡Salud!’



Esta es la realidad; son CONSEJOS CON RACIOCINIO Y PRECISOS ANTE LA PANDEMIA de un profesional de la medicina. También ¡Salud!



