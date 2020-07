Consejos partidistas en el INE; no ciudadanos

Vendida mediáticamente como una designación «ejemplar y democrática», la selección de los cuatro consejeros electorales del INE el pasado miércoles, despide en realidad, un fuerte aroma a complicidades y acuerdos soterrados entre los partidos políticos mayoritarios en el Congreso de la Unión: Morena, PRI, PRD y PAN. Por eso, todos ellos celebraron ruidosamente tal acontecimiento coincidiendo en que «ninguno pertenece a un partido político». Pero las evidencias arrojadas hacen que todo ese teatro político se derrumbe. Basta con rastrearlas.

CONTRAPESOS A CÓRDOVA. – El 12 de marzo de 2019, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova se amparó e impugnó la Ley Federal de Remuneraciones, para seguir ganando 200 mil pesos mensuales. 92 mil pesos más que el presidente López Obrador. De ahí se abre lo demás. 1.- A pesar de que se quiso vender «la imparcialidad» en la elección de los consejeros, estos llevan adheridos el sello político partidista. Así, Uuc-Kib Espadas Ancona, fue diputado federal por el PRD del 2000 al 2003, y miembro de los partidos Comunista Mexicano, Socialista Unificado de México y Mexicano Socialista. Como se ve, este consejero seleccionado no posee de ninguna forma, «un perfil ciudadano», sino que ha crecido durante una parte de su vida profesional, en la llamada «oposición de izquierda». Y su trabajo consistirá precisamente, en generar los contrapesos políticos a Lorenzo Córdova. 2.- A pesar de que el ex gobernador de Guerrero y actual diputado federal, René Juárez Cisneros reconoció que «los nombres de los cuatro consejeros fueron definidos en el Morena», José Martín Fernando Faz Mora, ha sido consejero de la Junta Local del IFE en San Luis Potosí. Y hasta antes de ser designado, era consejero electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de aquella misma entidad gobernada por Juan Manuel Carreras López, del PRI. En su cuenta de Twitter, el mandatario estatal no pudo esconder su felicidad ante tal designación. Escribió el pasado 22 de julio: «Felicidades al potosino Mtro. @MartinFazMora por su designación como Consejero del @INEMexico. Estoy seguro que su trayectoria y profesionalismo contribuirá al fortalecimiento de la vida institucional y de la democracia en nuestro país». ¿Cómo vender independencia cuando es común que los consejeros estatales llevan siempre la venía política de los gobernadores en turno? ¿Acaso en el Morena le leyeron la cartilla para que responda a sus intereses y no a los del PRI? 3.- La consejera Carla Astrid Humphrey Jordan, fue consejera electoral ─asignada como cuota al PAN─ del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) de 2006 a 2013. De 2007 a 2012 estuvo casada con Roberto Gil Zuarth, quien fue diputado federal del PAN y luego, secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. De 1997 al 2001 fue asesora en el IFE de Alonso Lujambio, cuando este fue consejero del órgano electoral y ex secretario de Educación Pública en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo pretender e intentar desvincularla de los intereses de ese partido? Por eso el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, alabó que los cuatro consejeros «cuentan con honestidad, profesionalismos, independencia, carácter. No son de nadie en especial, son de México». Y Mario Delgado coordinador del grupo parlamentario del Morena, agradeció la labor del Comité Técnico de selección «por lograr un proceso completamente limpio». Esa euforia, sin embargo, no fue compartida por los diputados guerrerenses del Morena, Rubén Cayetano García y Víctor Adolfo Mojica Wences, quienes votaron el contra. Otros de sus compañeros de bancada ─Alejandro Carvajal, Graciela Sánchez y Martha Robles─ tampoco avalaron esa cuádruple designación. Y María del Carmen Cabrera Lagunas, de Guerrero, faltó a la sesión. Se entiende que las prácticas del pasado son las mismas. Siguen vigentes. Y los partidos políticos trataron inútilmente, de vender por enésima ocasión, la «ciudadanización del INE».

HOJEADAS DE PÁGINAS…El asunto del regidor del Morena en Acapulco, Andrés Alain Rodríguez Serrano quien, en apariencia ebrio, se saltó varios semáforos en el puerto, se tornó viral en las redes sociales. Incluso, el dirigente de ese partido, Marcial Rodríguez Saldaña, amenazó con ponerlo a disposición de la Comisión de Vigilancia. Pero en el video no se aprecia si realmente está borracho. Y los agentes viales lo dejan ir momentos después, sin poner el vehículo a disposición ni turnarlo a barandilla. Parece más bien, una emboscada política.