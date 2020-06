Conservadores, liberales y……BOA

-’Conmigo o en contra mía’

-En PDF anuncian nacimiento de BOA

-¿Distractores para Covid-19 y préstamo?



COMO si se tratara de una cortina de humo en torno a la contingencia sanitaria que vive el país, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR insiste en polarizar la opinión pública con ’conservadores y liberales’, además de anunciar públicamente la creación de un Bloque Opositor Amplio (BOA) en contra de la Cuarta Transformación.



En efecto, el jefe de la Nación recalca que los conservadores no comulgan con su programa de gobierno y, en cambio, los liberales lo apoyan y están en contra de la corrupción que se practicaba en sexenios anteriores.



Todavía no se asimilaba del todo su postura de ’conmigo o en contra mía’, cuando el Jefe del Ejecutivo Federal, durante la conferencia mañanera, solicitó al coordinador de Comunicación Social JESÚS RAMÍREZ CUEVAS que diera lectura a un documento que llegó al Palacio Nacional, a pesar de que se desconoce su origen y autenticidad.



El vocero lopezobradorista dijo que se trata de un escrito que anuncia la creación de Bloque Opositor Amplio, integrado por gobernadores, ex mandatarios nacionales, dirigentes partidistas, legisladores de oposición, intelectuales, periodistas, medios de comunicación, consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Extrañamente, por tratarse de un documento sin firma o responsabilidad de autoría, LÓPEZ OBRADOR ordenó a RAMÍREZ CUEVAS que presentara documentalmente la creación de ’Rescatemos México, Proyecto BOA’.



Se indica que la estrategia consiste en impedir que Morena mantenga la superioridad en la Cámara de Diputados en el proceso eleccionario del año próximo y, en 2022, lograr la revocación de mandato del presidente de la república.



Aunque se desmarcó de inmediato, el coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, OMAR CERVANTES RODRÍGUEZ, fue señalado como el autor del documento.



Tanto la polarización ciudadana como el supuesto o real bloque opositor son temas que salen a relucir justo cuando la cadena de transmisión del coronavirus mantiene el semáforo sanitario en color rojo, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos federal y estatales. También, cuando algunas encuestas señalan una baja en la popularidad de AMLO, aunque, eso sí, situándolo en un bastante generoso 50% de aceptación ciudadana.



Respecto a ’conmigo o en mi contra’, la expresión del tabasqueño, como era de esperarse, causó ámpula y criterios encontrados entre los distintos estratos sociales, políticos y económicos.



Una opinión bastante recurrente, es que el presidente de México se excede en dividir a los mexicanos en conservadores o en liberales, sin que haya ’medias tintas’. Al respecto, los demócratas insisten en la necesidad de pluralidad de criterios y que la unidad no es sinónimo de uniformidad.



En cuanto al nacimiento de BOA, los presuntos integrantes de inmediato fijaron sus respectivas posturas: los gobernadores de Acción Nacional se desligaron; lo mismo hicieron los expresidentes VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALDERÓN HINOJOSA; el mandatario de Chihuahua, JAVIER CORRAL, se burló del documento; GUSTAVO DE HOYOS, presidente de la Coparmex, precisó que ni participa ni respalda al bloque opositor; mientras que, para el coordinador de Movimiento Ciudadano, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, el nacimiento de BOA lo compara con una sonora carcajada.



La lógica pregunta es ¿será acaso que la polarización de AMLO y el nacimiento de BOA son un mero distractor para el Covid-19 y el préstamo millonario?



DESDE EL BALCÓN:

I.-El arresto de la abogada laboral SUSANA PRIETO TERRAZAS prácticamente pondrá a prueba a la fiscalía tamaulipeca, por aquello de la presunta violación al debido proceso.

Independientemente de la integración del expediente procesal, lo cierto es que la profesionista juarense cometió excesos de liderazgo que afectó a la planta productiva en esta ciudad fronteriza.

También, en muchas ocasiones se fue de más a la hora de referirse a los empresarios, al gobernador, al alcalde, a los dirigentes sindicales y a medios de comunicación.

El caso promete ser harto interesante en los tribunales y, por supuesto, en las decisiones que tomen sus seguidores para presionar la acción de la justicia.



II.-Se cierra la pinza de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno al gobernador de Morelos, CUAUHTÉMOC BLANCOA BRAVO; el Jefe de la Oficina, JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA; EDGAR RIOU PÉREZ, secretario particular y primo del mandatario morelenses; y la señora CLAUDIA MONDRAGÓN SÁNCHEZ, esposa de SANZ RIVERA, a quien se le adjudica la adquisición de una residencia con valor de 14 millones de pesos, a pesar de no declarar ingresos propios.

Más información en los siguientes pergeños.



