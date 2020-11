Considera alcalde de Taxco indispensable la propuesta del uso obligatorio de cubrebocas

Taxco, 12 de noviembre, 2020.-La propuesta que emitió el gobierno estatal a los 10 municipios con mayores contagios de Covid-19 en Guerrero, para elevar a rango de ley el uso del cubrebocas obligatorio, fue considerada por el alcalde de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, como ’indispensable para hacer entender a la población que se requieren instrumentos sanitarios para disminuir los contagios por esta enfermedad’.



Lamentó que como sociedad se estén incumpliendo los acuerdos que dicta el gobierno, por eso el incremento de los contagios de Covid-19.



Expresó que no sabe si se suba a rango de ley el uso del cubrebocas obligatorio en Guerrero, pero cualquier disposición que ’nos ayude a prevenir, va a ser útil’. ’No sé si sea a una ley, pero sí es cierto que se pueda establecer por ley, creo que es indispensable esa y cualquier otra medida y hay que adoptarla’ dijo.



Recordó que Taxco fue el primer municipio que empezó a exigir el uso de cubrebocas mucho antes de que la pandemia se desarrollara en la entidad.



’En el cuidado o en la prevención de la salud no hay ninguna medida extrema, ni ninguna exageración; siempre va a ser importante que las adoptemos, sobre todo, cuando estamos incrementado el número de contagios’, aportó.



Parra Gómez señaló que esta medida de elevar a rango de ley el cubrebocas como lo tiene propuesto el gobierno estatal le pareció lógica ante el incremento de casos positivos y fallecimientos por Covid-19, y ante la ’incredulidad de muchas personas que no acatan las medidas sanitarias por la emergencia municipal de salud que ha estado incrementándose en Guerrero, y los repuntes son claros, como es el caso de Taxco que empezó con pocos casos semanales y ahora prácticamente se registra uno diariamente’.



Expresó que hay cierto temor por que los contagios aumenten, y eso lleve a que el semáforo de riesgo Covid-19 cambie a rojo, y se afecte la economía de Taxco, ’todos quedaríamos confinados, porque entrarían otras medidas más fuertes implementadas por el gobierno federal y estatal al municipio’.