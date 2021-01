Considera ex perredista a Mario Moreno para encabezar la alianza PRI-PRD

www.guerrerohabla.com





Por la pandemia, cancela el aspirante tricolor una reunión que ayer tenía programada en Iguala



Taxco, 21 de enero. El ex diputado local y ex perredista Sebastián de la Rosa Peláez apuntó al precandidato priísta a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, como el único que puede encabezar la alianza del PRI-PRD para retener el gobierno estatal y ganarle a Morena, porque es la ’clave de la unidad priísta y perredista’.



Porque Mario Moreno, refirió, como el ’candidato ganador, el que no ha perdido ninguna contienda electoral, con experiencia y capacidad para gobernar, es el que resulta más aceptado entre los perredistas, y su contrincante Evodio Velázquez, conociéndolo como lo conozco, pues no representa competencia interna’.



El ex líder perredista aseguró que Moreno Arcos tiene una buena aceptación entre los perredistas, por eso debe ser el candidato de la alianza que puede ganar la gubernatura.



De la Rosa Peláez lamentó ’la soberbia política de Morena, y que sea un movimiento que haya nacido sin memoria. En el nacimiento se le olvidó todo lo que criticaba del viejo régimen y hoy, lejos de ser un movimiento que sirva de ejemplo, se hunde en su soberbia, pensando que puede ganar la elección solo’.



En las redes sociales hizo pública su adhesión al PT, y en ese sentido criticó que, Morena, ’rompiendo la coalición con el PT y PVEM, se hunde en la ambición de poder expresado en una guerra entre corrientes internas, que buscan tener la candidatura y el gobierno a costa de lo que sea, sin importarles lo que Guerrero y los guerrerenses necesitan’.



Referente al tricolor expresó que el PRI inició ’ganando en su alianza con el PRD, y fortalece su triunfo al elegir a su candidato, ya que Mario Moreno, no solo representa la clave para la unidad del priísmo, sino que se muestra como un partido con la experiencia y capacidad para resolver los asuntos políticos, y con ello asegura ganar la candidatura de la coalición’.



En fin, creo que el escenario político en el estado lamentablemente por el lado de la ’izquierda’ aún está muy lejos de verse claro, y por el lado de la coalición del PRI se perfila ya claramente a llevar como candidato a Mario Moreno y con ello ganar el primer tramo de la carrera, mientras en Morena muestran su falta de experiencia y capacidad para el ejercicio del poder, al tiempo.