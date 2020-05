Consigue Hoy No circula Sanitario en Hidalgo reducir movilidad

El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell reconoció el funcionamiento del programa Hoy No Circula Sanitario en Hidalgo, pues señaló que logró disminuir la movilidad.



El funcionario aseguró que la medida implementada por Omar Fayad contribuyó a reducir considerablemente el tránsito y la velocidad de transmisiones por COVID.



Durante la conferencia vespertina de este jueves, López-Gatell presentó una gráfica en donde se observa la influencia positiva del Hoy No Circula Sanitario.



’En el estado de Hidalgo hubo un momento en donde la movilidad en el espacio público era excesiva (…) El gobierno de Hidalgo identificó que había sido mencionado como un estado de exceso de movilidad y 24 horas después empezaron a aplicar estrategias como el Hoy No Circula Sanitario’, refirió López-Gatell. RADIO FÓRMULA