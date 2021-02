Consolida Mario Moreno la unidad en el PRI

En el PRI la operación cicatriz ha sido rápida. Mario Moreno llegará a la encuesta para medirse con el perredista Evodio Velázquez Aguirre por la candidatura común a gobernador con un partido unificado.

De hecho ya tuvo la primera reunión con parte de la estructura añorvista y ha trascendido que en breve junto con Manuel Añorve estarán en la Ciudad de México con su dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas para mandar un mensaje de unidad al priísmo guerrerense.

Y es que contrario a lo que pasa en Morena las diferencias no se han dirimido con impugnaciones y guerra sucia, sino con diálogo, entendimiento y acuerdos que hablan del buen oficio político tanto de Moreno Arcos como de Manuel Añorve y también de Héctor Apreza Patrón.

Se habla incluso de que Apreza, quien también aspiraba a la candidatura, será el coordinador de la campaña priísta si su candidato se impone en la encuesta que se realizará el próximo fin de semana.

Difícilmente sucedería que Pablo Amílcar Sandoval o Luis Walton Aburto coordinaran la campaña de Félix Salgado a quien la única ayuda que quieren darle es para bajarse de la candidatura y ponerse alguno de ellos en su lugar.

Si eso sucediera el pleito no acabaría porque Luis Walton no sería aceptado por los morenistas del grupo de Pablo Amílcar, ni el empresario podría soportar que le ganaran por segunda vez la jugada interna como se la ganó Félix Salgado, cuyos seguidores obviamente tampoco aceptarían a ninguno de los otros dos en lugar de él.

Más porque seguramente de aquí al 4 de marzo que está previsto el registro oficial como candidato ante la autoridad electoral arreciará la narrativa mediática contra el senador con licencia.

En Morena están confiados de la ventaja que llevan en las encuestas, pero no hay que perder de vista lo dicho este domingo por Mario Moreno en una entrevista en la que recordó que hace un año Morena aventajaba 3 a 1 al PRI, pero la distancia se ha acortado y puede seguir disminuyendo.

Citó el caso de cuando el tricolor recuperó la presidencia de la República, pero hay que recordar que también recuperó el gobierno de Guerrero con Héctor Astudillo Flores, y que en Acapulco también Manuel Añorve logró recuperar el municipio y tener un periodo constitucional que en su momento no se creía posible que ocurriera.

En esta elección intermedia pesarán las estructuras locales y PRI y PRD las tienen en el 51.2 por ciento de los 80 municipios que estarán en juego, pero también van a contar las sumas de inconformes, abiertas o bajo la mesa, de otros partidos incluido Morena cuya ruptura parece no tener sutura posible.

Otro dato importante es que Evodio Velázquez Aguirre también es candidato de unidad por el PRD donde la interna fue de terciopelo, lo que demuestra madurez política, por lo que ni de un lado ni de otro se espera que surjan desacuerdos que no puedan superarse luego de conocerse quién entre el perredista y Moreno Arcos será el candidato común.

Mientras en Morena se despedazan, le están creciendo los ’enanos’, como parecen estar viendo a sus adversarios con enceguecedora soberbia que les hace pensar, como uno de sus aspirantes dijo, que con cualquier animal ganan.

’Jamás debe, Señor, menospreciarse el enemigo vivo, pues sabemos puede de una cautela levantarse fuego con que después nos abrasemos’, recomendó el poeta español Alonso de Ercilia y Zúñiga hace cinco siglos cuando narró en La Araucana la conquista de Chile.