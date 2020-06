Conspiraron Peña y Calderón para perdonar a evasores fiscales

Durante el gobierno de Peña Nieto detectaron 85 casos de defraudación fiscal, incluido el uso de factureras cometidos por grandes contribuyentes en el sexenio de Felipe Calderón, sin embargo el SAT los dejó impunes.



Al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descubrió que en al menos 85 probables casos de defraudación fiscal de grandes contribuyentes, ’casos especiales’ cometidos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el fisco omitió actuar.



El análisis de fiscalización observa que, aunque se podía evitar que los delitos prescribieran, el SAT optó por no denunciar 83 ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, en clara violación de la normatividad.



En contraste, ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una cruzada contra las diversas formas de evasión de impuestos, en especial la de factureras y outsourcing. Tan sólo este 23 de junio, presentó denuncias en contra de 43 factureras que habrían posibilitado un fraude a la hacienda pública por 55 mil 125 millones de pesos en el sexenio pasado.

Concluida a menos de 2 meses del fin del gobierno peñista, la auditoría interna 018/2018 encontró que durante el ejercicio fiscal 2017 y los tres primeros meses de 2018, áreas fiscalizadoras de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) enviaron a la Administración de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes (ACEGC) –para su valoración– 85 expedientes de “casos especiales” (es decir, de posible defraudación fiscal correspondientes al ejercicio de 2012, último año del gobierno de Calderón Hinojosa).



No obstante, la ACEGC sólo turnó dos asuntos a la Procuraduría Fiscal de la Federación y devolvió 83. Entre ellos, casos que involucraban “EFOS [empresa que factura operaciones simuladas] definitivo” –como el del expediente APENAL 30/17– y EDOS [empresa que deduce operaciones simuladas].



Por ejemplo, en su página 27, la auditoría señala que, “con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, la Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos 5 (AFGCD 5), identificó que cuatro contribuyentes realizaron operaciones durante el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012”, con una contribuyente “considerada en los registros institucionales del SAT como empresa facturadora de operaciones simuladas (EFOS), motivo por el cual los remitió a la Administración Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes (ACCEGC) para su evaluación como asunto especial”.



Por ello, establece que los cuatro contribuyentes encajan en la descripción de EDOS. En la página 28, apunta que “al grupo de EDOS les fue observada la no materialidad de las operaciones” celebradas con la contribuyente EFO,” al no demostrar con documentación comprobatoria fehaciente y suficiente de que realmente recibieron los servicios”. Por ello, la AFGCD 5 determinó créditos fiscales para cada uno, por 532 millones 669 mil 893 pesos; 337 millones 722 mil 969; 243 millones 255 mil 276; y 566 millones 430 mil 685 pesos.



La copia de la auditoría revela que, pese a ello, en 83 de los 85 casos especiales la autoridad fiscal no actuó conforme a derecho y permitió que los delitos prescribieran.



De la auditoría interna 018/2018 se desprende que la Administración de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes argumentó distintas causas para no proceder contra los presuntos evasores, como deficiencias de origen: por no contar con elementos, 53 casos; por prescripción, 14; por ser propuestos antes de los 6 meses de iniciadas las facultades de comprobación, seis; por autocorrección, cuatro; por no competencia, tres; y por no atender requerimientos de información, tres casos.



Durante la auditoría se analizó una muestra de 25 casos, el 29 por ciento, y se corroboraron inconsistencias en ocho casos. Además, el Órgano Interno de Control evidencia que no existió un “replanteamiento de las propuestas”.



También se advierte que se contó con tiempo suficiente para evitar los casos de prescripción o preclusión de la acción penal, lo que resultó en probable perjuicio del fisco federal.



En uno de los casos, el documento revela que el contribuyente que posiblemente habría incurrido en defraudación fiscal presentó la declaración complementaria del ejercicio fiscal 2011 desde el 21 de mayo de 2012, momento a partir del cual se le pudo haber dado seguimiento.



Así, la auditoría evidencia que probables casos de defraudación fiscal en el gobierno de Calderón pudieron ser advertidos por el SAT durante el gobierno de Peña Nieto y evitar que los delitos prescribieran después de 5 años, como ocurrió finalmente, sin llegar a ser investigados por la PFF.



“Digamos que una persona está encargada de realizar la auditoría a un contribuyente grande, sin embargo, no tiene los conocimientos legales suficientes y al entregar un oficio, al levantar un acta o al realizar un procedimiento muy específico comete un error que no aprecia. Entonces el grande contribuyente, como está bien asesorado por contadores y abogados, reconoce este error de inmediato y permite que continúe el procedimiento para que ya en las instancias legales correspondientes pueda impugnar todo el procedimiento”, ejemplifica.



Sin calificar estos casos como presuntos actos de corrupción, el Órgano Interno de Control recomendó al SAT capacitar a su personal en la observancia de lineamientos y normas: “que establezca un mecanismo de control y supervisión que asegure que en las propuestas de asuntos de defraudación fiscal y sus equiparables se presenten en los plazos y términos establecidos”. Asimismo, agrega, “se solicite incluir en el Programa Integral de Formación, la capacitación a los servidores públicos que tiene como responsabilidad informar de los asuntos en que adviertan este tipo de delitos”.



La auditoría también indica que se identificó la devolución de propuestas de asuntos de defraudación fiscal y sus equiparables, por parte de la ACCEGC por causas no consideradas en las disposiciones normativas; acordando con el titular de la AGGC instruya por escrito al ACCEGC para que establezca un mecanismo de control y supervisión, a efecto de verificar en todo momento el cumplimiento a las reglas procedimientos establecidos.



De los 85 casos de defraudación fiscal, el expediente apunta que 54 correspondieron a la Administración Central de Grandes Contribuyentes; 16, a la de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes; seis, a la de Fiscalización a Grupo de Sociedades; tres, a la de Fiscalización Internacional; dos, a la de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes; dos a la de Denuncia; uno, a la de Fiscalización de Precios de Transferencia; y la última, a la de Coordinación Evolutoria de Grandes Contribuyentes.Marcial Yangali | CONTRALÍNEA