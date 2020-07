Consternación por asesinato del encargado de Comunicación Social del INE Nayarit

La mañana de este jueves, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, en la colonia Lomas Bonita, de la ciudad de Tepic, el cual fue descubierto por un vecino del lugar.



Según información no oficial, la mañana de este jueves, un vecino de la víctima se percató que no lo había visto desde varios días, motivo por el cual decidió llegar hasta el domicilio, encontrándolo sin vida, con golpes en el rostro, con las manos y pies atados con un cable.



De inmediato, llamó al número de emergencias, llegando al lugar los elementos policíacos para encontrarse con el hallazgo, acordonando inmediatamente la zona, para que los peritos de la Fiscalía General del Estado, trabajaran en encontrar evidencias y se pueda esclarecer este lamentable suceso.



Se dio a conocer que su carro, un vehículo Jetta, no se encontraba en el domicilio, por lo que hace suponer que la o las personas que realizaron este crimen, huyeron en él.



Después de varias horas de investigación, se supo que el hoy occiso, era maestro jubilado y se desempeñaba, desde hace años, como titular de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, en Nayarit; llevaba por nombre Gustavo Rey Velo, persona siempre amable y cordial.



El homicidio de Gustavo Rey, consternó al gremio periodístico de Nayarit, por lo que, exigimos a las autoridades justicia para que su asesinato no quede impune. Descanse en paz.