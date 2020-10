Constitucionalistas de la RIEC proponen crear una ley homologada nacional de derechos humanos

Toluca, Estado de México, 7 de octubre de 2020.- La falta de articulación entre los Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos, revela la necesidad de contar con un sistema nacional no jurisdiccional de protección a derechos humanos, por ello es pertinente crear una Ley homologada nacional en materia de derechos humanos, coincidieron especialistas de la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC).



En el marco del seminario internacional ’El Sistema No Jurisdiccional de Protección a Derechos Humanos, a debate’, organizado por la RIEC y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por el ombudsman Jorge Olvera García, señalaron que es esencial la consolidación de dichos organismos, por lo que es imprescindible eliminar su dependencia política, ya que la mayoría están inmersos en un contexto de decisiones políticas de los ejecutivos o de los congresos locales.



Los constitucionalistas mexicanos Manuel Vidaurri Aréchiga y Gumesindo García Morelos, indicaron que falta una política nacional homogénea en materia de derechos humanos para ’fortalecer sus consejos ciudadanos, propiciar que las autoridades atiendan las recomendaciones y dar el adecuado seguimiento a su cumplimiento, además de que los Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos participen en el combate a la corrupción.’



Durante la tercera sesión con el tema ’CNDH y organismos públicos locales: el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos’, explicaron que las Comisiones de Derechos Humanos también deben enfocarse al tema de la pobreza y a la atención de grupos vulnerables y establecer alianzas con los medios de comunicación, para favorecer la visibilización de las violaciones a los derechos humanos.



Lo anterior, ’en el entendido de que ningún agravio es mínimo, toda queja debe ser atendida con prestancia; por esto, el Sistema No Jurisdiccional de Protección a Derechos Humanos debe ser un sistema ágil que privilegie la adopción de medidas cautelares para que los derechos de los quejosos sean protegidos de inmediato’, comentaron.



Por último, precisaron que es oportuno que los problemas estructurales de derechos humanos sean atendidos por los Organismos jurisdiccionales, que en todos los asuntos que resuelven se tomen medidas de no repetición y, ante la actual crisis social y de derechos humanos, dar paso a la justicia cautelar para que la atención de los problemas planteados a dichos organismos, sea eficaz y pertinente.