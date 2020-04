Constituyen Coparmex CDMX y Consejo ciudadano alianza para defender la salud y la economía local

Jesús Padilla Zenteno, presidente de la COPARMEX, Ciudad de México, aseguró que ante el desafío que representa el COVID-19 es fundamental crear alianzas como la que se inicia con el Consejo Ciudadano para mantener, hasta donde sea posible, una vida normal y así garantizar la continuidad del consumo, sobre todo el local, el cercano, el de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que generan el 68 por ciento de los empleos.



Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, destacó que la alianza implica, el fortalecimiento de la comunidad que es, además de la cuarentena, el aislamiento y la distancia social, una de las cuatro acciones para contener la pandemia.



’Hacer comunidad significa trabajar de manera conjunta para que no se paralice la economía y no se cierren fuentes de empleo’, mencionó.



En México hay un total de 4 millones 169 mil 677 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), tan solo en la Ciudad de México generaron en 2019, 130 mil empleos formales, por lo que es importante el apoyo, precisó el presidente del Consejo Ciudadano.



"Es importante señalar que, para conservar las fuentes de empleo en la Ciudad de México, necesitamos mantener e impulsar el consumo de manera local", mencionó Padilla Zenteno.



Cuidar el empleo significa salvaguardar a trabajadores, tanto en su salud física como en la emocional y, al mismo tiempo, respaldar un consumo sin pánico y sin interrupción innecesaria, por lo que Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano puso a disposición de todos

los afiliados a la COPARMEX la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533-5533 donde se ofrece contención emocional 24/7.



Para realizar las compras de manera segura la COPARMEX y el Consejo Ciudadano recomendaron:



• Elegir solo a una persona de la familia para realizar las compras

• Hacerlas en lugares cercanos a casa como mercados o tienditas

• Realizar las compras lo más temprano posible

• Si se ajusta al presupuesto, usar servicio a domicilio

• Al regresar la casa lavar las manos y desinfectar todos los alimentos



Además de que los exhortó a seguir las medidas de prevención que ya la autoridad ha dado a conocer, ’el reto, como señalan las autoridades mundiales, nacionales y locales es evitar contagiar y ser contagiados’, comentó Guerrero Chiprés.



Agregó que, si se combina la sana distancia con el consumo cauteloso, consistente y permanente podrá permitirnos a todos salir adelante.



’Creemos y queremos que todos salgan adelante y lo vamos a hacer con el respaldo de todos, ciudadanos, empresarios y autoridades quienes juntos crearemos comunidad’, expresó Guerrero Chiprés.



Finalmente, Padilla Zenteno hizo un llamado a los gobiernos federal y local "para acompañar con medidas de contención económica a favor del sector empresarial y de la sociedad, con el objetivo de no debilitar el dinamismo económico en la capital" y al mismo tiempo instó a los empresarios a "mantener estrecha comunicación con sus colaboradores durante la emergencia sanitaria".