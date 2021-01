’Construiremos un Acapulco incluyente; todas y todos deben gozar de las mismas oportunidades’, señala Ilich Lozano

A modo de invitación por parte de vecinas y vecinos de la Zona Poniente de la ciudad, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, sostuvo un encuentro con colonos de la colonia Ricardo Morlett y Nueva Era, a fin de exponer sus principales problemáticas sociales.



Durante dicho encuentro, el gestor social Ricardo Sandoval miembro del colectivo Grupo Poniente, comentó que para que los más necesitados mejoren su calidad de vida, los representantes populares deben gobernar con transparencia y honestidad, ’los acapulqueños ya estamos cansados de puras promesas y discursos, el pueblo ya despertó, vamos a apoyar a políticos que no sean corruptos y trabajen para el pueblo. Regidor usted siempre ha sido derecho con nosotros y cuando le pedimos ayuda nos tiene una respuesta, creemos en usted y en su proyecto y por eso cuente con nuestro apoyo’ aseveró.



Por otro lado, el ex diputado federal informó que, representa un proyecto que priorizará a las comunidades rurales y con menos beneficios, pues es un eje rector para lo que forman parte de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, ’el pueblo necesita soluciones y menos discursos, necesitan de políticos preparados y con experiencia, ya no hay tiempo para experimentar con las políticas locales. Vamos por un Acapulco que brinde oportunidades para todas y todos, sin importar de su condición física. Vamos a empezar por la casa de los acapulqueños, me refiero al Ayuntamiento, va a contar con todas las facilidades para que personas con capacidades diferentes puedan acudir a exigir sus derechos sin limitaciones’ agregó.