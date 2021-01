Cónsul Isabel Arvide cuestiona a Sánchez Cordero por manejo de las mañaneras de AMLO

En la ronda de preguntas y respuestas con los periodistas que asisten a las mañaneras en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió este miércoles dar la palabra a ’los diarios más importantes’, como EL UNIVERSAL.



’Quiero, a ver, ¿alguien de Reforma y de El Universal? también para que podamos también tener aquí a los diarios más importantes’, expresó Sánchez Cordero.



Al respecto, Isabel Arvide, quien era asistente a la conferencia mañanera y ahora es cónsul en Estambul, criticó que la secretaria de Gobernación haya pedido que medios como EL UNIVERSAL y Reforma alzaran la mano para preguntar.



’No doy crédito que Olga Sánchez Cordero haya nombrado ‘periódicos’ importantes a Reforma y a El Universal y pedido sus preguntas en la conferencia ‘mañanera’... no le encuentro sentido si escuchamos todas las rutinarias expresiones de López Obrador’, escribió Arvide en redes sociales.



En julio del año pasado, Isabel Arvide fue nombrada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como cónsul de México, en Estambul, Turquía.



’Es una periodista que está ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace más de 40 años, no tiene malos antecedentes, no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior, fue Premio Nacional de Periodismo en el género de columna política, la primera mujer en recibirlo", declaró el presidente López Obrador al defender el nombramiento de Arvide.



Ante el presidente López Obrador, Isabel Arvide se quejó de la publicidad oficial y solicitó recursos para sitios de internet.



En sustitución del presidente López Obrador, quien tiene Covid-19, Olga Sánchez Cordero ha encabezado las conferencias mañaneras en Palacio Nacional mientras el titular del Ejecutivo se recupera.

La aclaración de Olga Sánchez Cordero

Poco después, en su cuenta personal de Twitter, Olga Sánchez hizo una aclaración:



"En el ejercicio circular que es la #ConferenciaMatutina me referí a un par de medios como importantes debido a que como casas editoras tienen uno más de 80 y otro más de 100 años de circulación y son tradicionales. Igual de importantes que otras empresas de comunicación.



"Son tan relevantes como los medios alternativos digitales actuales, las redes sociales y otras vías de expresión contemporáneas. Todos son muy importantes, tienen mi respeto y son incluidos por igual"



En su mensaje, Sánchez Cordero no se refiere a Arvide.



ed/ml/*