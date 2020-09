Luego de 75 años de venir entregando, agua extraída de la presa tres bocas en el Estado de Chihuahua, el gobierno de México a Estados Unidos, en cumplimiento a convenio establecido entre ambos regímenes, durante esta histórica acción pueblo y anteriores gobernantes del estado de Chihuahua no se habían opuesto… Ha, pero como actualmente el titular del gobierno federal es Andrés Manuel López Obrador, panistas y socios vienen colocando un sinfín de obstáculos para cumplir con el tratado del agua entre las dos naciones. México. USA. Gustavo Madero, principal hostigador y, socios priistas no les importa la paz, y mucho menos proteger a campesinos, su principal objetivo ridiculizar políticamente, a AMLO, Si el gran mártir Gustavo A. Madero, bisabuelo del Senador Gustavo Madero viviera, de vergüenza solicitaría lo fusilaran nuevamente.



Dicen, que la rifa del avión ’presidencial’, se rifo, sin avión, pero con gran éxito, rumoran como que hay un tanto de mutis respecto al resultado real del manejo de la tómbola, por parte de autoridades federales… cuantos millones de pesos fue la talega o talegas… Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se dio el gusto, de rifar flamante nave… Ahora por medio de las redes sociales demandan a AMLO, se rife la casa blanca de la Gaviota. Angélica Rivera, donde presuntamente guarda todo lo que se robó de la ex residencia presidencial ’los Pinos’.



Consulta para enjuiciar a ex presidentes, puro pan y circo para el pueblo. Todo quedara en teatro.



Nuestro México, el único país en Latinoamérica, en donde no se castiga la corrupción de expresidentes, y otros funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Donde sube y baja el Telón, es en el caso, Emilio Lozaya, ex director de PEMEX, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la balanza y baile de millones de dólares, se balancea al ritmo que le tocan, seguro su principal actor, Emilio Lozaya ríe, como la Gaviota con su lujosa Casa Blanca.



México, país donde se paga el uso de boleta electoral más costosa del resto de países del mundo, más de 400 pesos cada sufragio, esto sin contar la montaña de millones de pesos entregados a líderes de partidos políticos. Quienes, ante la cercanía de gran batalla político electoral, y por la debilidad, de algunas organizaciones políticas, ya quemadas ante el electorado se ven obligados, a amafiarse, y lograr echarse en la bol$a buenos millones de pesos para su beneficio personal. Por lo pronto Jesús Zambrano Grijalva, líder del PRD, firmo convenio con la dirigencia de la ’Agrupación Política Nacional Confió.



Rufianes vandalizan, la UNAM. al alma mater, le vienen causados vándalos encapuchados serios

destrozos, sin que el recto, y autoridades tomen cartas en el asunto, esto a pesar de que ambas instancias tengan identificados al grupúsculo de delincuentes que a su antojo penetran a la UNAM, y dañan su infraestructura, las gavillas de estos pelafustanes beben contar con excelentes padrinos políticos. De todos los vándalos encapuchados sus fechorías sin castigo, si fueran humildes comerciantes vendiendo sus mercancías en calles de la CDMX. Seguro estarían en presidio.



(Sin importar si ganamos o perdemos debemos saber que lo más importante es saber que dimos todo lo que teníamos con sinceridad). Recuerden, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino.)