Consulta, un simulacro de democracia

Pregunta genérica: respuesta genérica

• Exponen entrega de Ejecutivo y Judicial

• Fideicomisos, sumisión de los vencedores

• Disputan el control de recursos públicos



Hay quien, desobedeciendo, rebelándose, destronando, cuestionando, vive sólo en función de los demás y el odio que inspiran.

Juan Ovitral, sociólogo español.





Los gobiernos débiles son controladores. Buscan manipular a su beneficio al pueblo, el dinero, los negocios, las conciencias, las libertades.

Por ello, los temas a debate en el Legislativo, la consulta (en minúsculas) y los fideicomisos (también en minúsculas), tienen fines similares.

La consulta, por ejemplo, que se llevará a cabo el 1 de agosto del 2021, es un ejercicio ocioso de democracia. No estamos en contra de la consulta. Al contrario que bueno que se escuche la voz de TODOS LOS MEXICANOS, pero esto no tiene ninguna trascendencia jurídica. Sólo es un circo mediático.

Que siempre se escuche y se ejecute la decisión del pueblo en los asuntos públicos.

La clave de este ejercicio está en la pregunta que corrigió la Suprema Corte de Justica al dejarla así: ’¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?’

No existe compromiso alguno de nadie en el Gobierno para investigar. Únicamente, es un ejercicio, un ensayo de ejercicio democrático.

La respuesta del 99% de los mexicanos, definitivamente, está de acuerdo con ese texto. Todo lo demás es alegoría y ruido electoral.

Lo delicado es lo ocurrido en las últimas horas con la cancelación de 109 fideicomisos. Buscan apoderarse de medio billón de pesos (un 5 y 11 ceros) que están totalmente etiquetados. Si hubo corrupción que se investigue y castigue a los culpables. Matar a tu mascota porque está enferma, es una aberración ¡total!

La verdadera guerra es controlar todo el dinero, sin vigilancia, ni escrutinio.

Si no hay transparencia en los fideicomisos públicos (el INAI declaro que deben divulgarse el contenido de los fideicomisos públicos), pues que se cambie la ley bancaria para cuando hay dinero del erario en los fideicomisos. Pero el asalto impune es más fácil.

El objetivo debería ser la transparencia, fin a la corrupción, fin al uso indiscriminado de recursos y fin a la manipulación política de la sociedad.

Que no nos tengan sometidos a mitos propagandísticos. Queremos que cumplan sus promesas contra la corrupción e incompetencia, pero ¡YA!

PODEROSOS CABALLEROS

ELI LILLY

Eli Lilly, que en México dirige Carlos Baños Urquijo, firmó un acuerdo de colaboración mundial con Amgen que estará enfocado en la fabricación de anticuerpos para aumentar la capacidad para suministrar las posibles terapias para Covid-19. Lilly estudia varios anticuerpos neutralizantes que fungirán como monoterapia, para el tratamiento para contrarrestar dicho padecimiento, estos estudios los efectúa con la firma canadiense AbCellera y Junshi Bioscience.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CIE

CIE Eventos Especiales, que lidera Eduardo Martínez, a través de CREA, realizó el Clean & Healthy MX Summit / Expo 2020, un espacio digital donde el gobierno, corporativos, pequeñas y medianas empresas, escuelas, restaurantes, servicios al público, cada quien en su hogar y en lo individual, se hicieron de herramientas necesarias para transitar hacia la recuperación económica. Todos tenemos que adaptarnos. Y, para ello, está el mundo digital.

