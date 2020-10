PALACIO

Por Mario Díaz



Consulta y desaire



-No se aplicó el ’voto de calidad’

-El ’pueblo sabio’ decidirá a quién se castiga

-Descortesía política e institucional en Chihuahua



EN la semana que recién terminó dos temas polarizaron la opinión pública: la constitucionalidad de la consulta ciudadana y el desaire presidencial al gobernador del estado de Chihuahua.

Veamos.



Con votación dividida y con el mínimo de diferencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron con seis votos a favor y cinco en contra la consulta ciudadana encaminada a enjuiciar a los expresidentes de la república entre los años 1988 y 2020. Asimismo, con votación de 8 a 3 los ministros decidieron cambiar el texto original de la pregunta.



Sin embargo, en el pleno del máximo tribunal en el país causó extrañeza (o quizás no) que el ministro presidente ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA abriera el ejercicio de votación, cuando lo normal e imparcial era que se abstuviera hasta el último turno para emitir el ’voto de calidad’ en caso de empate.

ZALDÍVAR está etiquetado como fiel seguidor lopezobradorista y partidario de la Cuarta Transformación.



A toro pasado, es más que claro que la ponencia del ministro LUIS MARÍA AGUILAR dividió la opinión de los ministros al considerar que la solicitud se asemejaba a un ’concierto de inconstitucionalidades’, aunque, a final de cuentas, fue superada por un voto.



La constitucionalidad que brindó la Suprema Corte a la consulta popular inmediatamente generó reacciones encontradas, toda vez que prácticamente se está poniendo a la consideración ciudadana la aplicación de la ley.



El Artículo 35 Constitucional y la Ley General de Consultas Populares amparan ese tipo de ejercicio, aunque no necesariamente en lo que respecta a la investigación y castigo de presuntos actos ilícitos.



Por sentido común, la democracia ciudadana o participativa debe estar enfocada a temas ajenos a la aplicación de la justicia. El ’pueblo sabio’ está en su derecho de opinar, por ejemplo, acerca de la aprobación o no de la instalación de una empresa cervecera, la suspensión de obra del aeropuerto de Texcoco, la revocación del mandato presidencial, o bien si continúa o no el proyecto del Tren Maya o la refinería Dos Bocas. No le toca al ’pueblo sabio’ decidir a qué delincuente se castiga y a quién no.



Respecto al cambio de texto de la pregunta, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no resultó muy complacido con la decisión del pleno de la Corte, quienes desecharon la inclusión de los nombres de los exmandatarios CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, bajo el argumento de presunción de inocencia y protección de sus derechos humanos.



La investigación de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, de acuerdo a la nueva redacción, abre el abanico hasta los dos primeros años de la 4T y no solo los 30 años del neoliberalismo.



Por lo pronto, el creador del Movimiento de Regeneración Nacional tendrá material de sobra para inducir el voto guindo en los procesos eleccionarios que se avecinan.



Desde otro ángulo, la decisión del Jefe del Ejecutivo Federal de no invitar al gobernador de Chihuahua JAVIER CORRAL a la gira de trabajo en ciudad Juárez, obviamente, provocó controversia.



Mientras LÓPEZ OBRADOR se escuda en que no existe una buena relación entre ambos y que es mejor no andar con hipocresías, CORRAL argumenta violación a la cortesía política y a los protocolos institucionales. Y remata: el presidente ANDRÉS MANUEL no quiere que nadie lo contradiga.



Cierto es que el problema del agua ha colocado en esquinas contrarias a ambos mandatarios; sin embargo, en atención a la filosofía del ’pueblo sabio’, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, paridas con preñadas, o bien no olvidar que ’una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa’.

Así de simple.



Cuestión de recordar que la relación entre el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA no ’está a partir de un piñón’. No obstante, durante su estancia de trabajo en esa entidad del norte del país, el huésped del Palacio Nacional se hizo acompañar en todo momento por el mandatario estatal.



Nada extraño, por supuesto. Simple y sencillamente atendiendo la cortesía política y la relación interinstitucional.



DESDE EL BALCÓN:

Merecido galardón obtuvo la Doctora Honoris Causa ROSALÍA BUAÚN SÁNCHEZ, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México A.C., por parte de la institución Forjadores de México.

El XII Galardón en su Edición Estelar 2020 reconoce el Mérito Profesional en Comunicación y Social de la distinguida profesionista y lideresa gremial.



Honor a quien honor merece.

Y hasta la próxima.



[email protected]