Consultarán en Guerrero endurecimiento de medidas por repunte de Covid

Chipancingo.02 noviembre, 2020.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que consultará a la población sobre el endurecimiento de las medidas sanitarias ante el aumento de casos de contagios de Covid-19.



En la actualización de datos de la pandemia, Astudillo Flores dijo que realizará una consulta en los cinco municipios con mayores contagios: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.



’Vamos a ser criticados y eso lo subrayo mucho, por hacer cosas, por hacer acciones en defensa de la salud de los guerrerenses y prefiero mil veces la crítica que la imperdonable omisión de no hacer nada. Repito: prefiero mil veces la crítica como gobernador, por hacer cosas, aunque levanten crítica, inconformidad, por supuesto no son tiempos nada cómodos, a asumir una actitud de irme suavecito, suavecito, suavecito y no hacer nada’, dijo Astudillo Flores.



El gobernador explicó que la consulta preguntará si están de acuerdo en que se tomen medidas más estrictas de aquí a lo que falta para la temporada de vacaciones de diciembre, una de las más importantes para los destinos turísticos de Guerrero.



’Es una consulta en la que le vamos a preguntar: ¿tomamos medidas más estrictas los próximos días? ¿O esperamos diciembre con la incertidumbre de cómo estemos?’.