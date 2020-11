Consumo de cannabis no debe viole los derechos humanos

Ecatepec, Mèx., 17 de noviembre.- Un grupo de integrantes del Movimiento Cannabico Mexicano realizaron una marcha por la zona centro de Ecatepec para exigir que la regulación del consumo de cannabis no viole derechos humanos, se integren en la Ley los derechos humanos de las personas usuarias de cannabis y sea acorde a las determinaciones de la suprema Corte.



Los manifestantes se reunieron la tarde de este martes a las afueras de la Casa de Morelos, sobre la Vía Morelos, desde donde partieron con rumbo a la explanada del palacio municipal.



Portaron pancartas en las que se leìa: ’Demandamos que la regulación del cannabis no sea Fascista’, ’Libre consumo’ y ’Sean responsables, primero los derechos’.



’Desde el estado de México nos sumamos al reclamo a los Senadores de la República, es su responsabilidad revisar y garantizar que el dictamen que se pretende impulsar para la regulación del cannabis no sea Fascista, no viole derechos humanos.



’Dirigimos una carta pública para externar nuestra profunda preocupación respecto a la actual discusión del dictamen surgido de la Comisión de Comisiones Unidas sobre la regulación de Cannabis que ya está en distintas comisiones y en la cual observamos la falta de representación de los intereses de los consumidores de cannabis del patrimonio genético de nuestra planta y de los campesinos que han sufrido desde la instalación de la ilegalidad de la planta y han pagado los costos de la guerra contra las drogas de las últimas décadas’.



En grupo de 50 manifestantes llevaron a cabo un mitin en la explana del palacio municipal de Ecatepec, donde estuvieron por espacio de una hora.



Reiteraron las cuatro demandas de derechos humanos reconocidas por la SCJN como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el consumo y cultivo: cultivo libre, posesión libre, espacios compartidos en igualdad y trato digno’.