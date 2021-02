Contabiliza Salud EDOMÉX 88,916 personas recuperadas de COVID-19

•Informan que al corte de las 20:00 horas suman 2 mil 991 mexiquenses hospitalizados a causa del nuevo coronavirus.



Toluca, Estado de México, .- En el Estado de México autoridades de la Secretaría de Salud informaron que suman 88 mil 916 personas las que se han recuperado favorablemente de COVID-19 y han recibido alta sanitaria por parte de personal médico de la entidad, asimismo, exhortan a la población a no relajar las medidas preventivas, como son uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y evitar reuniones sociales.



La dependencia que encabeza el Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, indicó que al corte de las 20:00 horas en el territorio estatal se encuentran 28 mil 840 personas en resguardo domiciliario, debido a que son positivos al virus SARS-CoV-2, pero su sintomatología no requiere hospitalización, asimismo, contabilizan 25 mil 619 casos sospechosos de portar el nuevo coronavirus y suman 146 mil 141 positivos.



Refirieron que actualmente se encuentran 2 mil 991 personas hospitalizadas en la entidad y 3 mil 163 mexiquenses reciben atención en otros estados de la República, detallaron que suman 168 mil 328 mexiquenses los que su prueba de laboratorio dio negativa al virus SARS-CoV-2 y han fallecido 22 mil 231 personas a causa de este padecimiento.



Por su parte, autoridades del Gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, han señalado que actualmente se realizan más de 15 mil pruebas diarias en la entidad para detectar y atender de manera oportuna a personas contagiadas por COVID-19, sin embargo, es fundamental no relajar las medidas sanitarias como son uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y establecer sana distancia entre personas.



La Secretaría de Salud estatal recuerda que desde el 31 de enero de 2020 se habilitó una línea de atención en el número 800-900-3200, donde la población puede contar con información sobre la enfermedad que ocasiona el nuevo coronavirus, así como recibir orientación en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias o bien obtener apoyo psicológico en caso de requerir.