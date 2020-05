Contagiado de pandemia Covid-19 alcalde de Ozumba

A través de su cuenta de Facebook, el presidente municipal de Ozumba Valentín Martínez Castillo, anunció que, desde hace días se encuentra contagiado de la pandemia Covid-19, de igual forma su esposa: ’un virus horrible, real y muy dañino’.



Puntualizó que, en los últimos días se ha puesto a prueba la capacidad física, la fuerza y fortaleza de su cuerpo, ha reaccionado al tratamiento tras presentar la mayoría de los síntomas y dolencias causados por el Covid-19.



Subrayó: experimentamos la mayoría de los síntomas y dolores causados por la pandemia, que ha golpeado a miles de personas en el mundo ’la prueba más difícil, ha sido estar lejos de nuestros hijos, son pequeños y aún no están listos para volar por sí solos’.



Aclaró que: ’jamás renegaríamos o pondríamos en tela de juicio, razón del porqué nosotros teníamos que pasar por esto o porque, no enfrentaríamos con paciencia semejante prueba’.



El edil de Ozumba, Martínez Castillo, manifiesto que, instruyo a su equipo administrativo y cuerpo edilicio, para estar al pendiente de las necesidades de la ciudadanía y poder seguir trabajando, sabiendo que son muchas las necesidades y que se requieren soluciones diarias, sobre todo en este difícil periodo que aqueja a todo el mundo.



Advirtió: ’ya tendré la oportunidad de regresar, por estos días, me disculpo de corazón, me disculpo por no poder atender el teléfono, agradezco sus súplicas sinceras, por sus lágrimas, por sus mensajes de aliento... cuando termine esta prueba jamás olvidaremos cuánto amor y bondad se mostró por nosotros’.



Agregó: ’provecho el comunicado que realizo para pedir fortaleza a las familias que de igual forma están atravesando circunstancias similares, y esperando que la salud se reestablezca pronto y exhortó a la población. No salgan de casa, por favor cuiden a sus seres amados, estemos alertas y muy atentos’.



Además, la administración dio a conocer que ante esta fase y en cuyo periodo se encuentra la late de mayor contagio no bajaran la guardia y continuaran cómo se ha venido desde el inicio de esta pandemia con las medidas que permitan mitigar el riesgo de contagio por Covid-19, con la sanitización de calles avenidas de todo el municipio cabecera municipal, delegaciones, barrios y colonias que han sido punto clave dentro las acciones realizadas en esta pandemia.



Y se estarán entregando a la población trípticos informativos sobre los riesgos y las medidas de prevención del Covid-19 y cubrebocas con el fin de mantener informada a la población, haciéndolo casa por casa, tanto en las delegaciones de San Lorenzo Tlaltecoyac, San José Tlacotitlán y Santiago Mamalhuazuca, como en el resto del municipio para aplanar la curva de contagios.