Contingencia sanitaria compromete consulta sobre megaproyecto Constellation Brands: CCC

El proceso de consulta que podría llevarse a cabo el 21 y 22 de marzo en Mexicali, Baja California, sobre la construcción y operación del megaproyecto de la multinacional cervecera Constellation Brands, podría poner en riesgo la salud de los ciudadanos porque se realiza en plena contingencia sanitaria, lo que no garantiza que sea libre e informada.



Muchas actividades políticas del Gobierno Federal, las distintas cámaras legislativas en todos los estados, así como las actividades del poder judicial se han reprogramado para enfrentar la crisis causada por el virus. El realizar un proceso de consulta sería inadecuado y quitaría legitimidad al excelente trabajo que ha realizado el Gobierno Federal con los ejercicios sociales de participación y toma de decisiones que han facilitado los consensos y mantenido la cohesión social, como lo fue la exitosa consulta sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



Cabe señalar que la Central Campesina Cardenista ha acompañado distintos procesos que evidencian el estrés hídrico en el Valle de Mexicali, de los cuales la instalación de la planta cervecera es la punta del iceberg y como lo han denunciado otras organizaciones hermanas, colectivos, organizaciones de productores y grupos ciudadanos el mayor riesgo para que los ciudadanos puedan garantizar el acceso al derecho humano al agua.



En la zona se viven distintas afectaciones, las cuales van desde la sobre explotación de pozos, hasta conflictos hídricos internaciones, como el que se ha dado desde hace más de 10 años por las aguas del Río Colorado y el Canal todo Americano, en las que se han cedido cupos de agua destinados para la región al Gobierno de Estados Unidos a través de actas firmadas por gobiernos anteriores, también se vive la contaminación de agua por la planta termoeléctrica que funciona sin actualizar o mejorar los protocolos de conservación del medio ambiente, todas estas afectaciones hídricas de han denunciado de manera nacional e internacional a través del Tribunal Latinoamericano del Agua, en un esfuerzo conjunto con organizaciones entre las que se encuentra la Central Campesina Cardenista.



Sin embargo, la afectación más importante a la fecha es la puesta en marcha de la planta cervecera Constellation Brands la cual requerirá 20 mil millones de litros de agua anuales afectando a los productores, campesinos pequeños y medianos de la región, así como el derecho al agua de los ciudadanos y los ecosistemas de la zona.



Desde que se anunció la construcción de la planta, los ciudadanos han denunciado distintas irregularidades, se han amparado, se han movilizado masivamente para defender el derecho al vital líquido.



La Central Campesina Cardenista ha rechazado rotundamente la construcción y operación de la cervecera, la exportación y despojo de agua, la afectación de los derechos a los pueblos originarios y campesinos de Baja California entre los que destaca el derecho humano al agua, las afectaciones de la instalación y operación de la cervecera van más allá, la misma provocaría un estrés hídrico que afectaría a los frágiles ecosistemas de la región y continuarían con el proceso de alteración del curso y vida del Río Colorado. Es de suma importancia reconocer la soberanía popular a través de las consultas, pero los procesos de democracia participativa deben no solo tomar en cuenta la voluntad de los pueblos, se deben considerar y respetar los derechos de la naturaleza.



Cabe señalar que la primera recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año 2020 (Recomendación 01/2020), indicó que esta obra podría poner en riesgo la disponibilidad del agua para consumo personal y doméstico, situación que sufrirían los habitantes de Mexicali.



’El derecho al agua prioriza su consumo personal y doméstico y no el empleo privado e industrial; probablemente podría haber agua para la producción de cerveza en Mexicali los próximos 50 años, pero a costa del consumo personal y doméstico’, señaló el organismo.



Entre otras irregularidades se han circulado documentos ’informativos’ que tienen una tendencia sesgada a favorecer la opinión de la sociedad sobre la construcción de la cervecera, folletos e información de los que se ha deslindado la Secretaria de Medio Ambiente.



Ante estos hechos y la obligación que tiene el estado de no consultar el acceso a los derechos humanos, la Central Campesina Cardenista propone aplazar el proceso de consulta, revisar el proceso de instalación de la planta, ya que su operación afecta no solo el medio ambiente, también el derecho al agua de los ciudadanos de Mexicali, así como a revisar y atender la problemática hídrica integral del Valle de Mexicali y tomar las precauciones necesarias ante la crisis sanitaria que se vive por el COVID-19.



La Central Campesina Cardenista:



1. Rechaza la instalación y funcionamiento de la cervecería por las irregularidades e ilegalidades con las que inició su construcción.



2. Los derechos humanos, como el derecho al agua, no se consultan. Los derechos de la naturaleza no pueden subordinarse al interés de las empresas nacionales y extranjeras.



3. En el caso de que los ciudadanos decidan participar, les llamamos a decir NO a la Constellation Brands