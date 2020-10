Continua Córdoba en semáforo naranja: UMPC - Importante que población no baje la guardia.

Del 26 de octubre al 8 de noviembre la ciudad de Córdoba se mantendrá en semáforo naranja de la emergencia sanitaria por COVID19, por indicaciones de las autoridades de salud, informó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPOC), José Sierra Silva.



Detalló que de los 212 municipios veracruzanos, 110 permanecen en naranja, 100 en amarillo y solo dos en verde, por lo que urgió a la población a no bajar la guardia y mantener los protocolos de seguridad sanitaria ya conocidos para disminuir los riesgos de contagio y transmisión del COVID19.



Sierra Silva destacó que Córdoba se encuentra dentro de los nueve municipios veracruzanos con mayor transmisión de SARS-CoV-2, tan solo después de Veracruz puerto y Orizaba, por lo que adelantó que se continuarán con medidas preventivas por parte de las autoridades municipales.



El titular de la UMPC detalló que al continuar en nivel de riesgo epidémico alto reforzarán la aplicación de medidas preventivas como la reducción de aglomeraciones en espacios públicos y en el transporte público.



Además de las medidas sanitarias básicas como lo son el uso de cubreboca, mantener distancia, uso de gel antibacterial y/o lavado constante de manos, para mitigar la propagación del COVID19.



’El llamado a la ciudadanía que no se confíe, a no bajar la guardia, esto sigue en naranja y el naranja está mucho más cerca del rojo que del verde, entonces vamos a tener otros 15 días de semáforo naranja.



El servidor público recordó a la ciudadanía que "hay estados que han tenido que regresar a rojo’ dijo.



De igual forma, Sierra Silva señaló que durante la madruga de este domingo concluirá el horario de verano, por lo que invitó a la población a retrasar sus relojes una hora antes de irse a dormir y tomar las previsiones correspondientes para evitar afectaciones en sus actividades dominicales.