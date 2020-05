Continúa Daniela Velasco Maldonado su entrenamiento rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio

•Aprovecha el tiempo para leer y compartir tiempo con su familia.



Zinacantepec, Estado de México, .- El objetivo de la corredora mexiquense Daniela Eugenia Velasco Maldonado es participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, por lo que practica el atletismo de alto rendimiento por el gusto de correr.



Y es justamente esa pasión la que ahora la tiene enfocada en sus entrenamientos que desarrolla en casa derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19.



’A mí me gusta correr, estoy feliz por hacerlo, aunque no haya Juegos Olímpicos, seguiré corriendo, yo sigo entrenando y lo disfruto mucho, es volvernos a enfocar un poquito, entrenar porque nos gusta’, destacó la paratleta del Estado de México.



Daniela sigue con el programa de trabajo indicado por su entrenador Fabricio Chamor, poniendo mayor atención en algunos aspectos como fuerza y flexibilidad, con el objetivo de mejorar puntos que en otros procesos se pueden descuidar.



’La carga de trabajo cambió, hay una fecha tentativa, nosotros estamos apuntándole a esa fecha, volviendo a programar todo, a planificarlo otra vez y también con los psicólogos, trabajando mucho en cómo enfocarte, no dejar que toda esta situación te afecte demasiado’, apuntó la deportista mexiquense.



Velasco Maldonado aseguró que se encuentra tranquila, pues lleva más de 10 años de practicar este deporte de alto rendimiento, al día de hoy no ha pasado más de un mes fuera de las pistas, al principio fue impactante la situación, pero gracias a eso ha podido enfocarse en otros aspectos de su vida.



’Los atletas estamos súper enfocados en nuestros entrenamientos, alimentación y todo, está situación me hizo reflexionar en la importancia de la salud; si no hay salud no hay deporte, lo más importante es que todos estemos bien.



’Empezamos la temporada creyendo que íbamos a ir a Juegos y de repente todo cambió, primero me impactó mucho, por ahora he tenido la oportunidad de hacer otras actividades’, resaltó Daniela Velasco.



También mencionó que actualmente el tiempo que utilizaba para trasladarse a la pista, lo ha empleado en leer, compartir más tiempo con su familia, así como atender más a su perrito.



Asimismo, detalló que su mamá le está enseñando técnicas de cocina, por lo que ha estado tranquila, cuidándo a sí misma y a su familia.



Daniela Velasco Maldonado fue medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y acreedora a la Presea Estado de México 2019 ’Filiberto Navas Valdés’.