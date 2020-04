Continúa DIF Córdoba con entrega de apoyos a instituciones de salud.

Córdoba, Ver.- Ante la contingencia que traviesa todo el país por el COVID-19, el presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Isaac Luz López, continúa refrendando el apoyo al sector salud del municipio con la entrega de kits de higiene y equipo que pueda ayudar a su labor y evitar algún posible contagio o propagación del virus al atender a los pacientes.





De igual modo se le otorgaron otros 5 mil artículos de higiene a personal de la Jurisdicción Sanitaria No. VI y 2 mil 500 artículos para trabajadores de la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 64 para que sigan brindando asistencia a la población.



El presidente del DIF, recordó a la población cordobesa que no hay mejor medida para la prevención del COVID-19 que quedarse en casa y seguir las recomendaciones sanitarias como la sana distancia, el lavado de manos y la aplicación del gel antibacterial, porque unidos con estas acciones lo lograremos.







07 de abril del 2020.

