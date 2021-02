Continúa Gobierno Municipal haciendo frente a la pandemia por COVID-19

A casi un año de haberse dado el primer contagio del virus SARS-COV2 que provoca la enfermedad de COVID-19 o Coronavirus, el gobierno municipal continúa implementando estrategias para evitar contagios masivos y muertes en el municipio.



En coordinación con las autoridades de salud, se han llevado a cabo campaña de concientización, información, sanitizacion, se instalaron módulos informativos en las comunidades de Las Vigas y Las Mesas y diariamente se sanitizar espacios públicos, como parques, mercado, áreas recreativas entre otras.



De acuerdo con la información proporcionada por el encargado de despacho de la Dirección de Salud Pública, Federico Villanueva Torres, señalo que, el municipio de San Marcos, fue el único en la región de la costa chica que invirtió en la contratación de un camión pulverizador que ayudo a sanitizar a profundidad la cabecera municipal y algunas comunidades.



’Las indicaciones de nuestro Presidente Municipal Tomás Hernández Palma, es no bajar la guardia, como responsables de salud, debemos de seguir informando y concientizando a la población que es necesario que se acaten las medidas de prevención y para evitar el contagio, lamentablemente seguimos en semáforo rojo y es urgente tomar conciencia que todos estamos en riesgo de contagiarnos, si no nos cuidamos’ dijo.



Agregó, que actualmente continúan las campañas de concientización, mientras personal de las diferentes áreas de trabajo, regala gel anti-bacteríal y concientiza en el uso de cubrebocas, en puntos considerados de alto riesgo de contagio, como el mercado municipal.



Para finalizar, hizo un llamado a la población en general a extremar medidas sanitarias, ’ Decirle a mis paisanos sanmarqueños que tenemos la obligación de cuidarnos y extremar precauciones ante la gravedad de la situación, en cada uno de nosotros está el acatar las indicaciones o ponernos en riesgo, sabiendo que en estos momentos no hay abasto de oxígeno, ni de medicamentos e incluso los hospitales públicos están a su máxima capacidad, solo les pido que evitemos realizar o asistir a festejos o eventos concurridos y de ser posible es mejor quedarse en casa; cuidemos a la familia principalmente a nuestros adultos mayores que son los más vulnerables en esta pandemia’ concluyó Federico Villanueva Torres.